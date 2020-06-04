Şifreli anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması Signal, yüz bulanıklaştırma aracı içeren yeni Android ve iOS güncellemesini yayınladı. Kullanıcılar artık, paylaştıkları fotoğraflardaki kişilerin gizliliğini korumak için yüzlerini bulanıklaştırarak kapatabilecek.

Temelde WhatsApp, Telegram ya da Messenger gibi bir iletişim uygulaması olan Signal, gizlilik odaklı yapısı ile diğer tüm mesajlaşma platformlarından ayrı bir yerde konumlanıyor. Bazı ülkelerde gazeteci ve muhalifler tarafından sıklıkla tercih edilen bir uygulama olan Signal, tüm sesli ve görüntülü aramaları ve dosya paylaşımlarını üst düzey güvenlik protokolleri ile uçtan uca şifreliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ise sohbetlerinizi ve kişi listenizi yedekliyor, ancak şifrelemiyor. Böylece, olası bir ihlalde kişisel verileriniz kötü niyetli kişiler karşısında savunmasız kalıyor. Nitekim Facebook, geçmişte buna benzer saldırılara uğramış ve kullanıcılarının verilerini tehlikeye atmıştı. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı pek çok kullanıcı, dünyanın en güvenli iletişim uygulaması olarak Signal’i gösteriyor.

Signal'in yeni güncellemesi ile gelen Blur aracı, fotoğraftaki yüzleri otomatik olarak algılayıp, bulanıklaştırıyor

Signal Vakfı ve Signal Messenger tarafından geliştirilen uygulama, gizlilik odaklı yeni yüz bulanıklaştırma özelliğini duyurdu. Android ve iOS güncellemesi ile tüm kullanıcılara sunulan araç, uygulama aracılığıyla resim paylaşan kullanıcıların, fotoğraftaki kişilerin yüzlerini hız bir şekilde bulanıklaştırabilmesine imkan tanıyor.

Signal kurucu ortağı Moxie Marlinspike, güncelleme ile ilgili paylaştı blog yazısında, ABD’deki ırkçılık ve polis şiddetini protesto eden insanların yanında olduklarını söyledi. ABD’deki ayrımcılığın sona ermesi gerektiğine inandıklarını belirten Marlinspike, sesini duyurmak ve örgütlenmek için Signal kullanan insanlara destek olduklarını ifade etti.Uygulama, söz konusu yüz bulanıklaştırma aracı ile protestocuların yüzlerinin ifşa olmasını engellemeyi amaçlıyor.

Kullanıcılar, tek bir tıklama ile fotoğrafta bulunan yüzlere blur efekti uygulayabilecek

Araç çubuğundaki yeni Blur (Bulanıklaştır) özelliği, Signal uygulaması ile çektiğiniz bir fotoğraftaki tüm yüzleri otomatik olarak algılıyor ve blur efekti uyguluyor, ancak dilerseniz manuel olarak siz de dilediğiniz yerleri bulanıklaştırabilirsiniz.