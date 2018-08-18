Sık Ateşlenen İnsanların Kansere Yakalanma Riski Daha Düşük

Enfeksiyona bağlı ateşlenmeler, kanserle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Araştırmalar, sık sık ateşlenmeye bağlı artan bir hücrenin, kanser oluşumunu engellediği hatta yok ettiğini ortaya koydu.

Enfeksiyona bağlı ateşlenmenin hiç iyi bir işe yarayacağını düşünür müydünüz? Yeni bir araştırmaya göre sık sık enfeksiyon nedeniyle ateşlenmeye maruz kalanlar, bağışıklık sistemindeki “gd T hücreleri” miktarında artış görülüyor. Bu lenfositler kanser hücrelerini tanıyıp, imha bile edebiliyor.

Araştırma kişinin ateş öyküsü ile kansere yakalanma riski arasındaki uzun süreli ilişkiyi ele alıyor ve çalışma ateş vakaları yaşayanların kansere yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koyuyor. Ateşin bağışıklık sistemindeki doğal bir hareket olduğundan yola çıkılarak; ateşlenmede ortaya çıkan gd T hücreleri üzerine çalışılmaya başlandı. Elde edilen sonuçta, ateşe tekrar tekrar maruz kalınması ile gd T hücrelerinin kanser için olumsuz ortam sağladığı görüldü.

Nitekim günümüzde kanser en korkulan ve en yaygın hastalıkların başında geliyor. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre, kanserin 2018'de yalnızca ABD'de tahmini 1.735.350'ye ulaşması bekleniyor. Ateşlenmenin, kanser riskini azaltan gd T hücrelerini arttırması tıp dünyası için kansere karşı açılan yeni bir kapı oldu. İnsan bağışıklığı ile ilgili bu yeni çalışma, kansere karşı önemli bir adım olabilir.