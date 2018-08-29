Acer, yenilikçi ve şık tasarımlarına yeni üyeler ekledi. Görür görmez satın almak isteyeceğiniz yeni Swift 5 ve Swift 3 modelleri tanıtıldı.

Acer IFA 2018'de Swift 3 ve Swift 5 adında iki yeni dizüstü bilgisayar tanıttı. Dünyanın en hafif 15 inçlik laptopu olarak dikkat çeken Swift 5, aynı zamanda oldukça ince. Hem tasarım hem de performans olarak oldukça tatmin edici olan bu bilgisayarların pek çok hayranı olacak gibi görünüyor.

Acer Swift 5

15 inçlik Acer Swift 5 990 gramlık şık bir kasaya sahip. 8. Nesil Intel Core i7-8565U ve Core i5-8265U işlemcilerini kullanan cihaz, yüksek performansına rağmen 10 saatlik pil ömrüyle de dikkat çekiyor.

Bir diğer Swift 5 modeli, 14 inçlik 1 kg’den az kasası ve yeni nesil Intel işlemcilerle görücüye çıkacak. Core i7-8565U ve Core i5-8265U işlemcileri kullanan cihaz, yüksek performansına rağmen 8 saate varan pil ömrü ile de uzun saatler kullanım deneyimi sunuyor. 15 inçlik modeline göre oldukça hafif ve kompakt olan cihazın, artan performansının yanı sıra pil ömründeki hafif düşüş önemli bir fark olabilir.

Full HD dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, 9.32mm'lik ince bir çerçeveyle geliyor. Windows 10 işletim sistemiyle gelen Swift 5, aynı zamanda Windows Hello destekli bir parmak izi okuyucuya da sahip. Arka aydınlatmalı klavyesi de bulunan bu şık dizüstü bilgisayarda bir adet USB 3.1 Type-C Gen 2, iki adet USB 3.0 ve bir adet HDMI girişi bulunuyor.

Acer Swift 3

Acer Swift 3 (SF314-55) modeli, daha geniş bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkıyor. 14 inçlik ekranını 6.1 inceliğinde bir dış çerçeve kaplıyor. Yine Full HD olan ekran dokunmatik özelliğine de sahip.

Acer Swift 3, gücünü 8. Nesil Intel Core i7-8565U, i5-8265U veya i3-8145U işlemcilerinden alıyor. NVIDIA GeForce MX150 ekran kartıyla desteklenen bilgisayar, 8 GB RAM ve 512 GB’ lık SSD hafızasıyla kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.

Swift 3 (SF314-56/SF-314-56G) modeli de diğeri ile hemen hemen aynı özelliklere sahip, ancak diğer modele ek olarak biraz daha geniş hafıza ve daha büyük touchpad imkanı sunuyor.