Avengers 4'te Thanos'tan Daha Güçlü Bir Kötü Gelebilir

Marvel Sinematik Evreni'nde şu ana kadar görmüş olduğumuz en güçlü karakter sonsuzluk taşlarını toplamış Thanos olsa da Marvel çizgi romanlarında bisküvi yer gibi gezegen yiyen bazı süper güçlü karakterler de bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir sızıntıya göre Thor, Stormbreaker adlı yeni baltası ile Avengers 4’te yeni düşmanlar ile savaşıyor. Ayrıca Rocket Raccoon, galaksiyi daha büyük tehditlerden korumak için yeni bir takım kurmaya çalışıyor. Bir dakika! Tüm sonsuzluk taşlarını kullanan Thanos, evrenin en güçlü yaratığı haline gelmemiş miydi?

Avengers: Infinity War’ın sonunda Thanos’un parmağını şıklatarak evrendeki yaşamın yarısında son verdiğini hepimiz gördük. Ancak dikkat çeken bir başka detay, Thanos’un parmak şıklatmasından sonra sonsuzluk eldiveninin adeta pert olmuş olmasıydı. Eldivenin tekrar kullanılamayacağını düşünürsek Thanos’un artık en güçlü yaratık olmadığını söyleyebiliriz.

Sızıntıya göre Thor ve Rocket Raccoon, daha güçlü bir düşman ya da düşmanlarla savaşacak. Peki bu düşmanlar kim olacak? Açıkçası bu konuda henüz bir sızıntı bulunmuyor fakat birkaç adayın olduğunu söyleyebiliriz. Fazla uzatmadan Avengers 4 ile birlikte karşımıza çıkabilecek yeni süper güçlü kötü karakter adaylarına bir göz atalım.

İki sonsuzluk eldivenli Thanos

Muhtemelen şu an hepiniz ikinci sonsuzluk eldiveni de nereden çıktı diyorsunuz? Teoriye göre kahramanlarımız, Thanos ile başa baş bir mücadele verebilmek için Eitri'ye gidiyorlar ve kendilerine bir sonsuzluk eldiveni yaptırıyorlar. Sonuç; Thanos bu eldiveni de almayı başarıyor ve böylece iki sonsuzluk eldivenine sahip oluyor. Taş olmayan bir sonsuzluk eldiveni neye yarar bilmiyoruz ancak Thanos’un daha güçlü olmasını sağlayabilir.

Annihilus

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir sızıntı, Avengers 4’ün ‘Annihilation’ adını alabileceğini ortaya çıkarmıştı. Bu nedenle Annihilus’un filmin süper kötüsü olması şaşırtıcı olmaz. Thanos’un evrenin yarısını yok etmesi, tüm uygarlıkların savunmasını zayıflattı. Negatif bölgenin lordu Annihilus, bu fırsattan istifade ederek işgale başlayabilir.

Galactus

Galactus, enerji elde etmek için gittiği gezegendeki neredeyse tüm kaynakları tüketir ve o gezegeni yaşanmaz hale getirir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi savunması zayıflayan gezegenler, Galactus gibi kötü karakterlerin ortaya çıkması için muhteşem bir zemin hazırlıyor. Thor’un bir balta ile gezegen yiyen bir karakteri öldürdüğünü görmek ilginç olabilir.

Lord Chaos ve Master Order

Büyük patlama, evren ile birlikte iki kozmik yaratığı da ortaya çıkardı: Lord Chaos ve Master Order. Adından da anlaşılabileceği gibi Master Order, evrensel düzenin en büyük koruyucularından biri ve ona göre kaos olmadan düzen var olamaz. Thanos’un parmak şıklatması, Master Order’ı fazlasıyla rahatsız etti ve muhtemelen kardeşi Lord Chaos’u kaybetti. Ortada hem evrensel dengenin bozulması, hem de bir kayıp kardeş söz konusu. Master Order’ın Avengers 4’te büyük bir gürültü koparması şaşırtıcı olmayacaktır.

Evrenin Yaşlıları

20’den fazla üyeden oluşan Evrenin Yaşlıları, neredeyse evren ile aynı yaşa sahipler. Eğer tüm Marvel Sinametik Evreni filmlerini izlediyseniz bunlardan ikisini zaten görmüş olmalısınız: The Collector ve The Grandmaster. Evrenin Yaşlıları, Lord Chaos ve Master Order gibi kozmik yaratıklar olmasalar da evrenin başlangıcından bu yana hayatta olduklarından bazı kozmik güçlere sahipler. Bu güçler, Avengers 4’te bol efektli bir şekilde karşımıza çıkabilir.

Celestials

The Guardians of Galaxy filminde görmüş olduğunuz Knowhere’i hatırlıyor musunuz? İşte orası, Celestials’in başını oluşturuyor. Parçalara ayrılmış olan Celestials’ın yeniden bir araya gelmesi ve korkunç büyüklükte bir kötü karakter olarak karşımıza çıkması, Avengers 4’ü son derece heyecanlı bir hale getirebilir.

Yaşam Hakimi

Yaşam Hakimi’nin neredeyse sonsuz güce sahip olduğu bizzat Thanos tarafından onaylanmıştır. Daha da önemlisi Yaşam Hakimi, sonsuzluk taşlarının aynı anda kullanılmasını da engelleyebiliyor. Lord Chaos ve Master Order gibi büyük patlama ile birlikte ortaya çıkan kozmik bir yaratık olan Yaşam Hakimi, evrendeki hayatın en büyük denge koruyucusu. Dolayısı ile Thanos’un parmak şıklatması, onu fazlasıyla kızdırmış olabilir.

Yukarıda açıkladığımız karakterlerin tamamı, Marvel çizgi romanlarına yakın olan kişilerin aşina olacağı karakterler. Fakat bu karakterler beyaz perdede daha önce hiç yer almadı ve bu nedenle Marvel’ın böylesine güçlü karakterleri beyaz perdeye getirmesinin hikaye akışını nasıl etkileyeceğini ön görmek zor.