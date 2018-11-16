Şirketin iddiasına göre DDR5 hafıza daha az güç harcarken DDR4'lerden daha hızlı işlem yapmayı sağlıyor. Bu her ne kadar ilgi çekici bir iddia olsa da gerçekliğini test etmek için beklememiz gerekiyor zira SK Hynix, 2020'den önce seri üretime başlamayacaklarını söylüyor.
Yeni DDR5 RAM'ler veri okunma hızını 5200 Mbps'e kadar çıkartacak, bu da DDR4'lere kıyasla yüzde 60 daha hızlı olacağı anlamına geliyor.
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Teorik olarak 6400 Mbps hıza sahip olan DDR5'lerin daha yüksek hızlara çıkması da mümkün. SK Hynix olmasa bile başka firmalar mutlaka bu hızı test etmek isteyecektir.
Artan hızına rağmen yeni RAM'ler yüzde 30 daha az enerji harcayacak. Fiyat konusunda ise hiçbir bilgi verilmedi.