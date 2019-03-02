Rusya'nın Savaş Robotu İhracat Yasağına Takıldı

2017 yılında videoları internete yayılan FEDOR, tedarikçi şirketlerin desteğini çekmesiyle sekteye uğradı.

Defence One'ın yayınladığı son rapora göre Rusya'nın savaş robotu bir engelle karşı karşıya. Robotun üretimi için yabancı tedarikçilerle çalışan Rusya, tedarikçilerin satışları durdurmasıyla birlikte zor durumda kaldı.

Bahsi geçen bu robotun adı FEDOR. 2017 yılında sosyal medyada videoları dolaşan ve kısa süre içerisinde popülerlik kazanan FEDOR, terminatör tarzı bir robot olarak karşımıza çıkmıştı. Her şey iyi güzelken, FEDOR projesi tedarikçilerin darbesiyle sarsıldı.

Projenin sekteye uğraşamasının ve tedarikçilerin desteği çekmesinin açıklaması olarak Evgeny Dudorov'un konuşması kabul edilebilir. Dudorov, FEDOR'un ateş etmeyi öğrenmesinin ardından tüm desteğin çekildiğini belirtti. Buna ek olarak, robotun bileşenlerinin %40'ının Rusya tarafından sağlandığını ancak Rusya'nın bu oranı yükseltmeyi hedeflediği de eklendi.

Dudorov, DEA'e verdiği röportajda, "Rusya bu ihracat problemi nedeniyle kendi sistemlerini geliştirmeye başlayacak fakat bu da biraz zaman alabilir" dedi. Bir diğer istatistiğe göre FEDOR, Boston Dynamics'in üretmiş olduğu Atlas'a harcanan 18 milyon dolardan daha ucuza geliştiriliyor.

FEDOR hakkında bir diğer hedef ise uzaya gönderilmesi. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yok ancak yakın gelecekte FEDOR'un bir Rus uzay aracında uzaya gönderileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili olarak Evgeny Dudorov'dan net bir yanıt gelmedi. DEA röportajında bu konuya değinen Dudorov, "Roscosmos (Rusya Federal Uzay Ajansı) böyle bir uçuşa karar verirse ve uygulama için teknik yeterlilik sağlanırsa görevi yerine getirmeye hazırız" dedi.