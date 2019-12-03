Genelde adını yeni teknolojilerle ya da yeni bir internet girişimiyle andığımız Silikon Vadisi, bu sefer oldukça farklı bir konuyla gündemde. Birleşik Krallık merkezli bir vergi denetleme şirketi olan Fair Tax Mark, Silikon Vadisi devlerinin vergi ödeme davranışlarına değindi. Gelin açıklanan verilere yakından bakalım.

Dünyanın teknoloji başkenti olarak adlandırılan; Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Apple ve Google gibi dev şirketlerin faaliyet gösterdiği Silikon Vadisi'nin şirketlerinin teknolojinin yanı sıra vergiden kaçma konusunda da öncü olduğunu gösteren bir rapor yayınlandı. Bir vergi denetleme şirketi olan Fair Tax Mark tarafından yayınlanan rapora göre vergileri ödememekte adeta yarış içinde olan şirketlerin durumu bir kez daha gözler önüne serildi.

Silikon Vadisi'nin sadece en büyük 6 şirketine bakıldığında 100 milyar doların üzerinde verginin ödenmediği rapor edildi. 2010 ile 2019 yılları arasındaki verileri analiz eden Fair Tax Mark, şirketlerin vergilerden nasıl kaçındıklarına dair araştırmalarda bulundu. İşte dev firmaların ilginç vergi davranışları.

1. Amazon:

Silikon Vadisi'nin en büyük 6 şirketinden biri olan Amazon, açıklanan rapora göre vergiden kaçınma konusunda bu 6 şirket arasında ilk sırada bulunuyor. 10 yılda 960 milyar dolar gelir elde eden şirketin net kârının 26,8 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu rakamlara göre şirketin yüklü bir vergi ödemesi gerekiyordu ancak ödenen tutar 3,4 milyar dolarda kaldı.

Ödenmesi gereken gerçek verginin %35 oranında olduğunu belirten rapora göre Amazon'un ödediği vergiler %12,7'ye karşılık geliyor. Bu da şirketin vergi ödememe konusunda sosyal programlar gibi bazı araçları ve teşvikleri çok iyi kullandığını gösteriyor.

2. Facebook:

Mark Zuckerburg'ün şirketi Facebook, listede Amazondan sonra 2. sırada yer aldı. Farklı ülkelerde ödenen farklı vergi miktarlarına da dikkat çekilen raporda Facebook'un ödediği vergi oranının %10,2'de kaldığı belirtildi. Ayrıca raporda şirketin yurt dışı vergi oranının, yurt dışı kârının %5'inden daha az olduğu da ifade edildi.

3. Google:

Alphabet şirketinin bir alt kuruluşu olan Google, listede 3. sırada yer aldı. Şirketin fiilen ödenen vergi oranının %15,8 olduğunun belirtildiği raporda %7,1'lik yurt dışı vergi ödemelerine de dikkat çekildi.

4. Netflix:

Birçok ülkede faaliyet gösteren Netflix'in ödediği vergi oranlarının hesaplanması diğer şirketlere göre oldukça zor olmuş ancak açıklanan rakamlar, Netflix'i bu konuda 4. sıraya yerleştirmiş. Raporda, şirketin fiilen ödenen vergi oranının %15,8 olduğu belirtiliyor.

5. Apple:

Dünyanın en büyük vergi mükellefi olduğunu açıklayan Apple, 1,8 trilyon dolarlık geliri ve 548,7 milyar dolarlık kârıyla listedeki yerini almış durumda. Şirketin ödediği vergi oranının %17,1 ve yurt dışı vergi oranının ise %8,9 olması, Apple'ı listenin beşincisi yapmaya yetiyor.

6. Microsoft:

Son sırada olsa da yüksek oranda vergiden kaçınan Microsoft, 882,5 milyar dolar gelir ve 278,5 milyar dolar kâr ile listeye giriş yapıyor. Şirketin ödediği vergi oranı ise %16,8 olarak belirlenmiş durumda.

Silikon Vadisi devlerinin; vergilerin düşük olduğu ülkelerde açılan merkezler, teşvikler, sosyal programlar ve daha birçok önlemle kaçındığı vergi miktarlarını bir araya getirdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz de konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.