29 Yaşındaki YouTuber, Kaliforniya Valiliği İçin Aday Oldu

İçinde Hollywood ve Silikon Vadisi'nin bulunduğu, ABD'nin en kalabalık eyaleti olarak da bilinen Kaliforniya'nın valiliği için 29 yaşında bir YouTuber adaylığını koydu. Ağustos ayında yapılan anketlerin sonuçlarına göre genç YouTuber, diğer adaylara göre oldukça güçlü durumda.

Meet Kevin adlı YouTube kanalında izleyicileriyle başlıca ekonomi ve emlak konusunda paylaştığı bilgilerle tanınan Kevin Paffrath, Kaliforniya vali adayları arasında kendisini gösteriyor. Henüz 29 yaşındaki söz konusu YouTuber, seçim anketlerinde rakiplerine adeta fark atıyor.

Önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen seçimlerde Paffrath kazanırsa, valilik koltuğuna oturmakla kalmayacak, bunun yanında o koltuğa oturan en genç isim unvanını alacak. Konu hakkında uzmanlar, Paffrath’ın bu seçimi kazanabileceğini söylüyor. Bu da bu durumun başkanlığa oynayan Kanye West’ten farklı olduğuna işaret ediyor.

Diğer adaylar gibi sağlam bir politik arka planı olmayan Paffrath, farklı yollarla kendisini öne çıkarıyor:

Söz konusu seçimler 14 Eylül’de gerçekleşecek. Burada seçmenlere valinin görevini sürdürmesini isteyip istemedikleri sorulacak ve eğer yarısından fazlası valinin gitmesini isterse, Paffrath’ın da içinde bulunduğu 46 aday, valilik koltuğu için yarışıyor olacak.

Halihazırda valilik görevini sürdüren Gavin Newsom’la politik arka plan konusunda yarışamayacağını belirten Paffrath, bu konuda farklı yollara başvuruyor. Bunlara örnek olarak, uygulama geliştiricisi olan kayınbiraderine Meet Kevin adlı uygulamayı yaptırmasını gösterebiliriz. Ya da insanlara cumhuriyet yanlısı bir partinin yanında demokrat bir alternatif olduğunu da göstermek amacıyla sosyal medyada harcamalar yapması da bir başka örnek.

Seçimlere sırf dikkat çekmek için katılmadığının altını çizen YouTuber, Kaliforniya’nın evsizlik gibi problemlerden kurtulması gerektiğini ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını da belirtiyor. Paffrath’ın bu konudaki planıysa, sokaklardaki yaklaşık 160 bin evsiz insanı, sağlık, yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayarak 60 gün içinde sokaklardan kurtarmak var.