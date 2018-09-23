Silikon Vadisi'nde Çalışanlar, Giyinmek İçin Yardım Alıyorlar

Günümüzün teknolojik adamlarının giydiği kıyafetler uzun zamandır bir şaka konusu. Ancak artık bazıları kot pantolon tişört kombosundan vazgeçip daha olgun giysiler giymeye başlıyorlar.

Stilist Victoria Hitchcock'ın Vox'a yaptığı açıklama, Silikon Vadisi'nin gelişmekte olan çalışanlarının yaşamlarını ve stillerini elden geçirmenin, onları çocuklardan yetişkinlere çevirmenin nasıl bir şey olduğunu anlattı.

Hitchcock, 25 yıldır teknoloji ve iş sektörünün üyelerini şekillendirip giydiriyor, onları kot pantolonları bırakmak konusunda ikna ediyor ve kimseyi utandırmadan öne çıkmalarını sağlıyor.

Hitchcock, "Müşterilerimin umursamıyor gibi görünmesini istiyorum." diyerek şunları ekliyor: "Modaya önem vermemekle kendinizle ilgilenmemek arasında bir fark var. Onların kendilerine yatırım yapmasını istiyorum."

Hitchcock bu estetik tarzına "zahmetsiz stil" adını verirken buradaki amacı müşterilerinin olabildiğince şık ve saygın görünmelerini sağlamak. Gençlerin daha olgun bir görüntü isterken, biraz daha yaşlı müşterilerin genç ve fit olmak istediklerini belirtiyor Victoria Hitchcock. Ücretleri ise başlangıç olarak 2 bin dolar. Sonraki her saat için de 275 dolar talep ediyor. Taviz vermediği iki kural ise haki renk ve parmak arası terlikler.

Stilistin yardım etmek istediği çok büyük bir teknoloji devi var: Mark Zuckerberg. Hitchcock sözlerini şöyle bitirdi: "Bence bu konuda kendini zorlamalı. Biraz daha modern renkler ve kıyafetler seçmeli. Diğer türlü bir dinozora benziyor."