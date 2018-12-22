Şilili Balıkçılar: Deniz Aslanları En Büyük Düşmanımız

Yıllar içerisinde birçok canlı türü insanların orantısız avlanmaları yüzünden yok oldu, yok olmanın eşiğine gelenler ise yasalarla korunmaya çalışılıyor. Bu korunmaya sahip olan canlılardan bir tanesi olan deniz aslanları Şili'deki balıkçıların en büyük problemi haline geldi.

Şili kıyılarında, balıkçılar açgözlü, etobur, doymak bilmeyen bir canlıyla yarışıyorlar. Balıkçılara göre deniz aslanları bir veba. AFP’den Mario Rojas “Onlar düşmanımız! Onları buradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz ama bu imkansız” diyor.

Tüm dünyada, fok balığı familyasının büyük bir kısmı acımasızca avlandı, popülasyonları yok olmanın eşiğine geldi. Şili’deki Güney Amerika Deniz Aslanları ise son 28 senedir koruma altında. Hayli pahalı olan kürkleri için avlamak yasak.

En azılı düşmanlarından kurtarıldı ve bu deniz memelilerinin popülasyonu son yıllarda yükselişe geçti. Bu etçil memeliler ise artık balıkçı motorlarının seslerini ayırt edebiliyorlar. Rojas “Deniz aslanları artık avlanmıyor. Botların seslerini duyuyorlar ve yemeklerinin geldiğini biliyorlar” diyor.

Keskin dişleri, muazzam güçleri ve 300 kg’lık ağırlıklarıyla balıkçı ağlarını rahatça yırtabiliyorlar. Geniş iştahları sayesinde, günde 40 kg balık tüketebiliyorlar. Rojas, balıkçıların %80’inin deniz aslanlarının bölgesinde avlandığını, evlerine yırtık ağlar ve boş ellerle döndüklerini söylüyor.

Deniz aslanları, ya sahilde ya da iskelenin altında takılıyorlar ve balıkçıların denize atacakları artıkları bekliyorlar. Dünyadaki deniz aslanlarının %40’ı Şili sahillerinde bulunuyor ve balıkçılık endüstrisine çok büyük tehdit unsuru olmaya devam ediyorlar. Yerel balıkçılar, bu canlılarının sayısının azaltılmasını istiyor.

Kriz

10 yıl önce, Valparasia’daki Portales kıyılarında, balıkçılar günde yaklaşık 600 kg balık avlıyorlardı, bugün ise bu sayısı yaklaşık 50 kg’a düşmüş durumda. Sadece burada da değil, birçok kıyıda benzer durumlar yaşanıyor.

Hualaihue’deki balıkçıların lideri Jose Alvarado “Deniz aslanları yüzünden büyük bir krizin içindeyiz, ayrıca balık avlama kotalarımız var. İnsanlar umutsuz” ifadelerini kullanıyor. Balıkçılar, deniz aslanı avlama yasağının kaldırılmasını istiyor, böylece sayılarını kontrol altına alabileceklerini söylüyorlar.

Sorunlar

Güney Amerika Deniz Aslanlarının avlanmasına yasak getirilmesinin en büyük sebebi 20.yy’da 2 deniz aslanı türünün yok oluşun eşiğine gelmiş olması. Şili, deniz aslanlarının korunmasını içeren bir anlaşmayı imzalamıştı, tıpkı senede 4 milyar dolar gelir getiren somon ithalatını yasaklayan ABD gibi.

San Antonia Doğal Tarih Müzesi Müdürü Jose Luis Brito, avcıların varlığının korunmasının besin zinciri için çok önemli olduğunu söylüyor. Brito, bu hayvanların insanlar tarafından avlanması konusunda “ağır sonuçları olan, büyük felaketlere sebep olabilir” diyor.

Riquelme ise “Onların herhangi rakibi yok, onları da avlayacak avcıları olmalı ki bunlar da biziz” diyor. Balıkçılar, kendilerine göre haklı sebepler sunmuş olsalar da bu sebeplerin sonunda bir canlı türünün yok olacak olması, onların bu sitemini boşa çıkarıyormuş gibi görünüyor. Dünya, bizim olduğu kadar onların da ve bu şekilde onların haklarını ellerinden alamayız.