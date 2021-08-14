Silinen fotoğraflar, videolar, belgeler ve diğer her türlü dosyayı geri getirmek için bir çok yol var. Ancak bu yolların çoğu ya ücretli ya da çok uğraştırıyor. Ancak iBeesoft adındaki bu program, ücretsiz sürümünde bile geniş imkanlar sunarak dosyalarınızı kurtarıyor.

Artık her türlü özel bilgimizi dijital olarak depoluyor, bu bilgilere çoğunlukla bulut uygulamaları üzerinden ulaşıyoruz. Nitekim hem bilgisayarımızda hem telefonumuzda hem de USB bellek veya hafıza kartlarımızda depoladığımız önemli dosyalar var. Bu dosyalar aniden silinirse ve eğer şanslıysak, kurtarmak mümkün.

Silinen bir dosyayı kurtarmanın popüler ve bir o kadar da uğraştıran çeşitli yolları var. Bu yollar da genelde ücretli yazılımlardan geçiyor. Çoğu yazılım ücretsiz sürümünde sınırlı sayıda dosya formatına ya da depolama birimi yapısına destek veriyor.

iBeesoft adındaki bu uygulama ile 1 GB’a kadar olan tüm formattaki dosyalarınızı, dilediğiniz hafıza biriminden ücretsiz olarak kurtarabiliyorsunuz:

SSD ya da HDD bellek, USB bellek, SD ya da microSD hafıza kartları, kameraların veya telefonların dahili hafıza birimleri fark etmeksizin dosya kurtarma imkanı sunan iBeesoft, kullanımı kolay bir arayüze sahip. Bu sayede bilgisayarlar konusunde deneyimli birisi olmanıza gerek yok. Buradan indirebileceğiniz uygulamanın kurulumunu yapın, açtıktan sonra arayüzde yapılması gereken işlemleri açık bir şekilde görebilirsiniz.

iBeesoft’ta kayıp dosyaları kurtarmak için farklı tarama modları da var. Quick Scan seçeneği ile hızlı ve yüzeysel bir tarama yaparak kaybettiğiniz dosyaları bvakit kaybetmeden bulabilirsiniz. Eğer sonuçlar sizi tatmin etmezse Deep Scap seçeneği ile daha detaylı bir tarama yapmanız mümkün.

iBeesoft’u indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.