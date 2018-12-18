Şimdi de Çekler Huawei'nin Casusluk Yaptığını İddia Etti

Çek bir siber güvenlik grubununu iddiasına göre Huawei, mevcut Çin yasaları gereği ülkelerin ulusal güvenlikleri için tehdit oluşturuyor. Huawei ise Çin'de böyle bir yasanın mevcut olmadığını belirtiyor.

Çinli akıllı telefon ve ağ ekipmanları üreticisi Huawei’nin siyasi savaşı devam ediyor. Daha önce başta ABD olmak üzere pek çok farklı ülke tarafından ulusal casusluk yapmakla suçlanan Huawei ve ZTE için bu kez de bir Çek siber güvenlik grubu tarafından devlet sistemlerinde kullanılmasının güvenliği tehdit edebileceği şeklinde bir iddia ortaya atıldı.

Çek Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı’na (NCISA) göre Çin yasaları, Çin’de bulunan özel şirketlerin istihbarat servisleri ile iş birliği yapmasını zorunlu kılıyor. Dolayısı ile Huawei ağ ekipmanlarını kritik devlet sistemlerinde kullanmak, Huawei’nin casusluk yapma ihtimali bulunduğundan ulusal güvenlik için tehdit oluşturuyor.

Tüm iddialara rağmen Çekya hükumeti henüz Huawei ya da ZTE ekipman ve yazılımlarının kullanılmaması yönünde bir kararname yayınlamadı. Bununla birlikte Birleşik Devletler, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya gibi ülkeler devlet sistemlerinde Huawei veya ZTE yazılım ve ekipmanlarının kullanılmasını yasaklamış durumda.

Huawei ve ZTE ise söz konusu iddiaları direkt olarak reddediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Huawei sözcüsü, şirketin ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, kurumların Huawei’nin itibarını zedelemek yerine iddiaları kanıtlaması gerektiğini belirtti.