Samsung Türkiye, geçtiğimiz günlerde Nijerya'da yaşanan enteresan hatanın hemen hemen aynısını resmi hesabı üzerinden yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Nijerya'nın resmi Twitter hesabından iPhone'dan gönderilmiş bir Note9 reklamı paylaşması sosyal medyada alay konusu olmuştu. @SamsungMobileNG hesabında iPhone ile gönderilen mesajla ilgili detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu yaşanan olayın üzerinden henüz 3 gün geçmişken aynı elem dalgınlığa Samsung Türkiye'nin de düştüğü ortaya çıktı.

Samsung QLED TV'nin tanıtımını paylaşan Samsung, yukarıdaki tweet ile olayın duyulmasının ardından apar topar tweet'i sildi. Normalde buraya tıklayarak ulaşıyor olmanız gereken tweet'in yerinde şu an yeller esiyor. Böylelikle Samsung cephesinde kırılan bir pot daha ortaya çıkmış oldu.