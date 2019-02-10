Halit Ergenç, İlk Adım:1919 Filminde Atatürk'ü Canlandıracak

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstleneceği İlk Adım: 1919 filminde Atatürk'ü canlandıracak. Bu rol ile başarılı aktör, kariyerinde ikinci kez Atatürk'ü canlandırmış olacak.

Milli Mücadele'nin yüzüncü yılını onurlandırmak, Atatürk ve silah arkadaşlarının kader yolculuklarını anlatmak için, beyaz perdeye yepyeni bir yapım geliyor: İlk Adım 1919. Şimdiye kadar çekilmiş en yüksek bütçeli Atatürk filmi olma özelliği taşıyan bu yapımın başrolünü, daha önce de "Dersimiz Atatürk” filminde Atatürk'ü canlandıran Halit Ergenç canlandıracak.

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği yapımın ön hazırlıkları tamamlandı. Topraklarımız işgal altındayken, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile başlayan muhteşem hikayesini anlatacak olan film için 1974 yapımı bir tanker yenilenerek, Bandırma vapuruna birebir benzetildi. O dönemin ihtişamını yansıtan, ünlü Saltanat Vagonu da baştan tasarlandı. Sirkeci Garı’nda inşa edilen Saltanat Vagonu, çekimlerin yapılacağı Beykoz Kundura Fabrikası’na götürüldü.

Dönemi ve şartları en iyi şekilde yansıtabilmek için, en ufak detaya kadar her ayrıntının düşünüldüğü dekorlar hazırlandı. Beyaz perdeye oldukça iddialı bir giriş yapması planlanan film için ayrılan bütçe, İlk Adım: 1919'u şimdiden en yüksek bütçeli filmler arasına soktu.