Curtiss, tasarımı tabancayı andıran dünyanın ilk tamamen simetrik motosikleti Hades 1 Pure'u tanıttı. Elektrikli motosiklet, sıra dışı tasarımının yanı sıra performansı ve sağlamlığıyla da öne çıkıyor.

Eski adıyla Confederate olarak bilinen motosiklet üreticisi Curtiss Motorcycle Co., tabancadan ilham alan tasarımıyla Hades 1 Pure'u dünyanın ilk tamamen simetrik motosikleti olarak tanıttı. Yeni elektrikli motosikleti, daha önce Confederate'in Wraith ve Hellcat motosikletlerini de tasarlayan JT Nesbitt ve Curtiss ekibinden Jordan Cornille tasarladı.

Hades 1 Pure, Curtiss'in genişliği azaltan "Merkezlenmiş Güç Ekseni" sayesinde mükemmel denge sağlıyor. Arazi motosikletini andıran araç, 27 derecelik bir eğim açısı ve daha düşük bir ağırlık merkezi sağlayarak montajı ve sürüşü kolaylaştırıyor. Uzun dingil mesafesi, 31 derece eğime ve yerden 6 inç yüksekliğe sahip. Teknik özellikleri, şirketin önceki Hades ve Zeus motosikletleriyle neredeyse aynı.

Curtiss'in kendi tasarladığı eksenel motor, 217 beygir gücü (167 kW) üretiyor. 200 Nm tork sunacağı da bilinen elektrikli motosiklet modeli, performanslı bir model olarak gelecek. Motosikletin şasisi titanyum, krom ve alüminyum karışımı malzeme, tekerlekleri ise karbon fiber kullanılarak üretildi. Motosiklet ayrıca dökme demirden yapılan dört Beringer disk frenine sahip.

Tüm bunların yanı sıra Hades 1 Pure, alt boruyu destekleyen çift yan plakayla ve modüler, ayarlanabilir alüminyum kirişlerle tasarlandı. 20 Şubat'a kadar sipariş veren müşterilere, 3.000 dolar değerindeki karbon fiber alt süspansiyon ayağı ücretsiz olarak sunulacak. Önümüzdeki aylarda üretime girmesi planlanan Curtiss Hades 1 Pure, 60.000 dolardan satışa sunulacak.