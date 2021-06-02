İçişleri Bakanlığı, gece yarısı yayınladığı genelgeyle sinema salonlarının açıldığını duyururken geçtiğimiz saatlerdeyse kapandığına dair yeni bir genelge yayınladı. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının gündemine hemen oturdu.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'de uygulanacak yeni kısıtlamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından gece yarısı İçişleri Bakanlığı, bir genelge yayınlayarak uygulanacak tedbirlerin tamamını duyurmuştu. Yeni kararla birlikte sinema salonlarının da %50 kapasiteyle açılacağı bildirilmişti.

Fakat bu kararın üstünden 24 saat geçmemişken Bakanlık, geçtiğimiz saatlerde yeni bir genelge yayınladı ve sinema salonlarının yeniden kapatılacağını duyurdu ve açılış tarihini 1 Temmuz olarak güncelledi. Bakanlık tarafından verilen bu karar, sosyal medyada pek çok kullanıcının yeni gündemi haline dönüştü. Bizler de sosyal medyada karar hakkında yapılan bazı paylaşımları derledik.

Sinema salonlarının yeniden kapatılmasına gelen tepkiler: