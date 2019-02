Aklınıza Gelmeyen Filmleri Bulmanızı Sağlayan Site

Merkezi Finlandiya’da bulunan Valossa isimli şirketin bir ürünü olan What’s My Movie, aklınıza bir türlü gelmeyen filmleri bulmanızı sağlıyor.



Bir arkadaşınızın iştahlı iştahlı, yere göğe sığdıramayarak anlattığı filmin adını unuttunuz ve öğrenmek için aradığınızda telefonu kapalı olduğu ya da çekmediği için ulaşamıyorsunuz. İnanılmaz can sıkıcı bir durum değil mi? What’s My Movie, bu tarz sıkıntıları yaşamamanız için Finlandiyalı şirket Valossa tarafından geliştirilmiş, hayat kurtaran bir site.

Bir yerden duyduğunuz ya da afişini gördüğünüz bir filmle ilgili aklınızda kalan en ufak ipucuyu kullanarak o filmi karşınıza çıkartan What’s My Movie, ayrıca filmle ilgili birçok bilgiye de erişmenizi sağlıyor.

Sitenin algoritması anlattığımız gibi oldukça basit. Örneğin Smeagol karakteri aklınızda fakat filmin adı bir türlü aklınıza gelmiyor. Search kısmına Smeagol yazdığınızda Lord of The Rings filmi ve filmle ilgili geniş detaylar karşınıza çıkıyor.







Site şu an için yalnızca İngilizce filmleri destekliyor. İlerleyen günlerde (sitenin büyüme hızına göre değişkenlik gösterebilir) farklı dildeki filmlerin de desteklenebileceğini düşünüyorum. Henüz yeni bir site, biraz daha bekleyelim bakalım.