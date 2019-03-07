Rıfat Oğuz'un kurmuş olduğu ve ülkemiz dışında da bir hayli ünlü olan Sinemia, abonelik şartı gerektirmeyen yeni indirim sistemini duyurdu.

Sinemia, üyelerine çeşitli abonelik seçenekleriyle sinema salonlarında avantaj sağlayan son derece popüler bir platform haline geldi. Platform, bugün aldığı yeni bir kararla birlikte aboneliği olmayan kullanıcılara sinema biletleri için indirim sağlayacak.

Sinemia'nın Limitless (Limitsiz) adını verdiği yeni sistem, yurtdışı fiyatları üzerinde değerlendirirsek 100 dolar değerindeki bir paketi 70 dolara almanıza olanak sağlıyor. Yeni sistem, henüz ülkemizde tanıtılmadığı için fiyatların ne durumda olacağını bilmiyoruz. Aldığınız bu paket sayesinde belirli bir süre boyunca abone olmadan dilediğiniz yerde sinema bileti edinebiliyorsunuz. Ek olarak, Sinemia ile anlaşmalı olan sinema salonlarındaki kullanımlarda bilet fiyatlarına %5 indirim uygulanıyor.

Sinemia Limitless adı altında duyurulan bu kart, standart bir banka kartıyla aynı prensipte çalışıyor. Kullanıcılar dilerlerse internetten ya da gişelerden bilet satın alabilecekler. Sinemia'nın kurucusu ve CEO'su Rıfat Oğuz, "Herhangi bir abonelik şartı olmaksızın kullanıcılara yeni planlar sunduğumuz için gururluyuz" dedi ve ekledi: "Sinemia Limitless ile birlikte akıllı telefonu olmayan kullanıcılarımız bile diledikleri sinema salonunda film izleyebilecekler."

Bu yeni sistemle birlikte Sinemia, bu alanda rekabet ettiği MoviePass gibi diğer şirketlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Sistemin ne kadar ilgi göreceği ve ne zaman kullanıma açılacağı henüz belli değil. Sinemia'nın Türkiye sitesinde yeni bir duyuru olduğunda konu hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.