Türkiye'de de faaliyet gösteren ve indirimli sinema bileti sunan uygulama Sinemia'nın başı dertten kurtulmuyor.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Sinemia, son günlerde müşterilerinden hesaplarının silindiğiyle ilgili şikayetler alıyor. Geçtiğimiz haftanın başlarında, Twitter ve Reddit platformlarında şikayetlerini dile getirdi. Kullanıcıların şikayetleri arasında hesaplarının hileli aktivite yüzünden kapatılması da bulunuyor. İşi daha kötü hale getiren ise Sinemia’nın bu konuda herhangi net bir cevap vermemesi.

Bazı kullanıcılar, hesaplarının 'sistem tarafından otomatik' olarak silindiğini, bundan başka bir bilginin bulunmadığıyla ilgili e-postalar aldıklarını söyledi. Sinemia ise yaptığı açıklamada silinen hesapların 'hileli aktivite' yüzünden silindiğini ancak kullanıcıların bunun doğru olmadığını iddia ettiklerini belirtti.

Sinemia, cevap olarak birden çok hile varyasyonunun olduğunu ve hile tespit sistemlerini oldukça gelişmiş olduğunu ifade etti. Şirket, hileli aktivite yaptığı tespit edilen kullanıcıların hesaplarının, kullanım şartlarını ihlal ettiği için silindiğini dile getirdi.

Bu durum, Sinemia kullanıcıların bu tarz sorunlarla ilk karşılaşması da değil. Şirket daha önce toplu davalarla karşılaşmıştı.