Zirve, seçkin konuşmacıları ve misaﬁrleri genç girişimci adaylarıyla bir araya getirecek. SLZ, her yıl Kasım ayında düzenlenmeye devam ederek gelenekselleşen bir organizasyon olmayı hedeﬂemektedir.
Seçkin konuşmacı ve katılımcıları buluşturacak olan SLZ’18, yeni nesil liderlik kavramını ele alacak olup gündeme uygun konu başlıklarıyla, liderlikle ilgili her türlü probleme değinecektir.
Şimdi Sıra Sende
Alanında uzman ve tecrübeli isimlerin yer alacağı zirvede, öğrenciler kendini bir üst seviyeye taşıma imkanı bulacak ve staj imkanlarına sahip olabilecek. Fuaye alanının renkli organizasyonları ve efektif stantlarıyla sosyalleşme imkanını kolayca sağlayabilecek olan genç girişimci adayları, çeşitli üniversitelerden ve çeşitli bölümlerden öğrencilerle kaynaşma fırsatı yakalayacak.
İstanbul’un birçok üniversitesinden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden misafirleri ağırlayacak olan Sinerji Liderlik Zirvesi’nin konuşmacı misafirleri arasında;
- TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Kesinleşmedi)
- Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol ÖZVAR
- Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÖZDİLEK
- İTO Başkanı Şekib AVDAGİÇ
- ATO Başkanı Gürsel BARAN
- BIST Başkanı Prof. Dr. Erişah ARICAN
- THY Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış)- Ahmet OLMUŞTUR
- Prof. Dr. Sabri Burak ARZOVA
- SARAR Şirketler Grubu Protokol Müdürü Alaattin ÇOBAN
- Melek Yatırımcı ve Yönetici- Ali Rıza BABAOĞLAN
- Şekerlisoy Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Onur ŞEKERLİSOY
- Genç Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Zafer KÜÇÜKŞABANOĞLU
gibi isimler yer alıyor.
Kariyerine güç katmak ve çeşitlendirmek isteyen öğrencilerin büyük hevesle beklediği Sinerji Liderlik Zirvesi, ulusal medyada da yer bulacak ve katılım gösteren öğrencilere sertifika verecektir.
Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü tarafından düzenlenen Sinerji Liderlik Zirvesi, 12 Kasım tarihinde Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.
Yer: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi
Zirve Başlangıç: 09:30
Zirve Kapanış: 17:00
Başvuru: www.marmarasinerji.com