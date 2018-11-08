Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan Sinerji Liderlik Zirvesi, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarını, üniversite öğrencileri ve iş dünyasıyla buluşturacak.

Zirve, seçkin konuşmacıları ve misaﬁrleri genç girişimci adaylarıyla bir araya getirecek. SLZ, her yıl Kasım ayında düzenlenmeye devam ederek gelenekselleşen bir organizasyon olmayı hedeﬂemektedir.

Seçkin konuşmacı ve katılımcıları buluşturacak olan SLZ’18, yeni nesil liderlik kavramını ele alacak olup gündeme uygun konu başlıklarıyla, liderlikle ilgili her türlü probleme değinecektir.

Şimdi Sıra Sende

Alanında uzman ve tecrübeli isimlerin yer alacağı zirvede, öğrenciler kendini bir üst seviyeye taşıma imkanı bulacak ve staj imkanlarına sahip olabilecek. Fuaye alanının renkli organizasyonları ve efektif stantlarıyla sosyalleşme imkanını kolayca sağlayabilecek olan genç girişimci adayları, çeşitli üniversitelerden ve çeşitli bölümlerden öğrencilerle kaynaşma fırsatı yakalayacak.

İstanbul’un birçok üniversitesinden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden misafirleri ağırlayacak olan Sinerji Liderlik Zirvesi’nin konuşmacı misafirleri arasında;

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Kesinleşmedi)

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol ÖZVAR

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÖZDİLEK

İTO Başkanı Şekib AVDAGİÇ

ATO Başkanı Gürsel BARAN

BIST Başkanı Prof. Dr. Erişah ARICAN

THY Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış)- Ahmet OLMUŞTUR

Prof. Dr. Sabri Burak ARZOVA

SARAR Şirketler Grubu Protokol Müdürü Alaattin ÇOBAN

Melek Yatırımcı ve Yönetici- Ali Rıza BABAOĞLAN

Şekerlisoy Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Onur ŞEKERLİSOY

Genç Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Zafer KÜÇÜKŞABANOĞLU

gibi isimler yer alıyor.

Kariyerine güç katmak ve çeşitlendirmek isteyen öğrencilerin büyük hevesle beklediği Sinerji Liderlik Zirvesi, ulusal medyada da yer bulacak ve katılım gösteren öğrencilere sertifika verecektir.

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü tarafından düzenlenen Sinerji Liderlik Zirvesi, 12 Kasım tarihinde Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Yer: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi

Zirve Başlangıç: 09:30

Zirve Kapanış: 17:00

Başvuru: www.marmarasinerji.com