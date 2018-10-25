Singapur, 2019'da Drone Taksilerin Testlerine Başlayacak

Birkaç yıl önce havada gezen taksilerin olacağı söylenilse, muhtemelen çok uzun zaman sonra gerçekleşeceğini söylerdiniz. Ancak gerçek hiç de öyle gözükmüyor; çünkü Singapur otonom drone taksilerin deneylerine 2019 yılında başlayacak.

Elektrikli multirotor helikopter işinde uzmanlaşmış bir Alman firması olan Velocopter'dan alınan haberlere göre Singapur, 2019 yılının ikinci yarısında kendi kendine gidebilen hava taksilerini şehir içlerinde denemeye başlayacak.

Testler, şirketin uçan araçlarının kabiliyetini doğrulamak için tasarlanmışken, kamuya açık bir şekilde demo uçuşları şeklinde gerçekleşecek. Singapur Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Otoritesi ve Ekonomik Kalkınma Kurulu tarafından desteklenen projenin, 2017 yılında Dubai'de gerçekleşen testlerin halefi konumunda.

Volocopter'in kurucu ortağı Alex Zosel, “Singapur'daki testler, kentsel bir ortamda ve Almanya'dakilerden tamamen farklı iklim koşullarında gerçekleşecekken bu iki farklılık bile bizim yeni şeyler öğrenmemize katkı sağlayacak. Ayrıca Singapur'da potansiyel ticari rotaları da test etmeyi planlıyoruz; bu rotaları mümkün kılmak için aynı zamanda kentin üzerindeki daha düşük hava sahalarında da çalışacağız.” dedi.

Velocopter'in dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) hava taksileri, teknik olarak birer drone olsalar da daha çok birer helikoptere benziyorlar. 18 rotorlu olan bu araçlar, 2 kişiyi 30 kilometreden daha kısa mesafelere taşıyabiliyorlar.