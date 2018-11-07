Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan Taarruz Helikopteri T129 Atak'ın gücü, yerli ve milli imkanlar kullanılarak artacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü Atak helikopterlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu çalışmalarda kritik alt sistemlerde yerlileştirme artırılırken, aviyonik sistemlerde ise iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.

Motor ve silah sistemi konusundaki çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ederken, taarruz helikopterlerine atış kontrol yeteneği ve seyrüsefer desteği getiren "MİLDAR Atış Kontrol Radarı", Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isteği doğrultusunda Atak helikopterlerine entegre edilecek.

MİLDAR Atış Kontrol Radarı, Hava Platformları İçin Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi kapsamında Meteksan tarafından geliştirildi. Bu radar, Atak helikopterlerinin kanatlarının altına yerleştirilerek çeşitli test uçuşları yapıldı ve gerçek hedefler kullanıldı. Meteksan, Mildar Atış Kontrol Radarı'nın hem ağırlık hem de boyut olarak küçültülmesi için birçok çalışma yapıyor. Söz konusu çalışmalar tamamlanınca radar, Atak helikopterlerinin taşıma kapasine etki etmeyecek.

Atış Kontrol Radarı'nın ön tasarımı tamamlandı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sipariş vermesi halinde 1 yılda MİLDAR üretimlerinin tamamlanması ve entegrasyona hazır hale getirilmesi planlanıyor. Dünyadaki benzerlerine göre daha hafif ve daha güçlü olacak olan Atış Kontrol Radarı, düşük algılanma olasılığı özelliğiyle yüksek radar performansı gösteriyor.

Bütün hava şartlarında hava hedeflerine yönelik otomatik tarama, tespit etme ve yer bulma işlemlerini kusursuzca yerine getiren bu sistem, hızlı hareket eden hedefleri de kolaylıkla tespit edebilme yeteneğine sahip. Sistemin Atak helikopterlerine entegre edilme süreci tamamlanınca, helikopterler daha da güçlenecek.