Sınıflarda Pozitif Vaka Çıkarsa Ne Yapılacağı Açıklandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bugün itibarıyla başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bir sınıfta pozitif vaka çıkarsa bunun risk derecesinin belirleneceğini söyleyen Yavuz, bu risk derecesine göre hareket edileceğini söyledi.

Türkiye'de bugün itibarıyla yeni bir dönem başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan okullardaki yüz yüze eğitimin ikinci aşaması, alınan tedbirlerle birlikte resmen başladı. Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunarak sınıflarda pozitif vakaların görülmesi durumunda neler yapılacağını açıkladı.

Okulların durumu ile ilgili olarak diğer her şeyden önce maske kullanımının önemli olduğunu söyleyen Yavuz, sınıflardaki olası pozitif vakalarda akıl ve bilim çerçevesinde hareket edileceğini söyledi. Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için risk derecelerinden bahseden Bilim Kurulu üyesi, okullardaki durumun buna göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.

"O sınıfta ya da okulda eğitime ara verilebilir."

Serap Şimşek Yavuz hem okullarda hem de hem de okul dışı mekanlarla belirli kriterlerin olduğunu ifade ediyor. Filyasyon ve karantina çalışmalarının da bu kriterler bağlamında yapıldığını ifade eden Bilim Kurulu üyesi, bu konuyu örneklerle açıklıyor. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'un bu konudaki görüşü şöyle;

"Mesela şu anda ben pozitif olsam, maske kullanarak ve mesafeli bir şekilde yine maskeli birilerinin yanında bulunmuşsam orta riskli bir temas söz konusudur. Yüksek riskli temas değildir bu. Ama ben maskesiz bir şekilde biriyle 15 dakikadan uzun süre bir arada bulunmuşsam, taşıyıcı ya da hasta çıkarsam, karşımdaki kişi açısından risk artmış oluyor. Karşımdaki kişi de maskesizse risk en yüksek seviyeye çıkmış oluyor. Bu nedenle bu temaslı riski de kategorize edilir. Yüksek risk, orta risk, düşük riskli diye. Bu, okullarda da böyledir. Yani eğer herkes maskesini uygun şekilde takmış ve mesafesi yeterliyse, sınıfta da bir vaka çıktı diyelim, orta ya da hafif riskten söz ederiz. Taramalar da ona göre yapılır. Ama sınıfta birden fazla vaka çıktıysa o zaman riskin yükselmiş olduğu anlaşılır, eğitime ara verilir ve tekrar bütün sınıf ona göre değerlendirilir."

"Asemptomatik vakalar kesinlikle bulaştırıcıdır."

Türkiye bir süredir, turkuaz renkli tabloda yer alan sayıları tartışıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloda yer alan sayıların "hastaları" kapsadığını, hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik kişilerin ise hasta olarak değil, vaka olarak kabul edildiğini ifade etmişti. Bilim Kurulu Üyesi Yavuz, bu tartışmalara da son noktayı koyacak bir açıklamada bulundu.

Asemptomatik vakaların kesinlikle bulaştırıcı olabileceğini söyleyen Yavuz, bu tür vakaların da izole edilmesi gerektiğini, bu bağlamda hem Türkiye hem de diğer ülkelerde bunun yapıldığını ifade ediyor. Söz konusu kişilerin tıpkı "hastalar" gibi karantinaya alınıp kendileri için belirlenmiş süreler boyunca karantinada kaldıklarını belirten Yavuz, bu kişilerin virüsü az mı taşıdığının yoksa daha mı çok taşıdığının araştırıldığını söyledi.