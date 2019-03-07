Uçan arabaların bir gün gerçek olacağına ve uçan bir araç süreceğine inananlar için güzel haber Cenevre’den geldi. Pal-V, üretime hazır ilk uçan araba olarak fuarda yerini aldı.

Jetgiller çizgi filminde herkesin küçük bir uzay gemisine benzeyen, uçan bir otomobili vardı. Tasarım harikası bu araçları park etmeniz de gerekmezdi çünkü bir çantaya dönüşen arabayı kolaylıkla yanınızda taşıyabilirdiniz.

Çantaya dönüşen arabalar yapılması pek mümkün gözükmese de uçan otomobillerin gerçek olması için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Pal-V uçan otomobil, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Teknik olarak 15 yıldır üretim geliştirme aşamasında olan Pal-V uçan otomobilin ana konsepti aynı olsa da ilerleyen teknoloji ile birlikte bu araç da gelişti. Yarı Gyrocopter olan bu üç tekerlekli araç, araba ile motosiklet arasında bir yerde duruyor. Aracın en yüksek hızı 160 kilometre ve ehliyeti olan herkes tarafından kullanılabiliyor.

330 metrelik bir kalkış pistine ihtiyaç duyan araç, beş dakikalık dönüşme süresi ve bazı uçuş öncesi kontrollerinin ardından kalkışa hazır hale geliyor. Aracın havada kullanılabilmesi için pilotluk belgesi gerekiyor. Aracın havadaki hızı ise saatte 180 kilometreyi buluyor. Tam şarjla 500 kilometre menzili olan araç, durmak için yalnızca 30 metrelik bir yola ihtiyaç duyuyor.

Firmanın baş mühendisi Mike Stekelenburg, Gyrokopter konseptinin hem oldukça güvenli bir uçan otomobil deneyimi sunduğunu hem de kompakt ve yasal kısıtlamalara uygun olarak kullanılabilecek bir araç üretmeyi mümkün kıldığını belirtiyor.

Geçen yıl da fuara gelen Pal-V ile bu yılın aracı Pal-V Liberty Pioneer (Özgürlük Öncüsü) arasında farklar elbette var. Yeni araçta Liberty Pioneer logosu, deri iç döşeme, karbon materyaller ve çift tonlu renk bulunuyor.

Aracın tam paketinde (ikinci el satıcı ağzıyla söylemek gerekirse full+ full versiyonunda) çift kontrol, karbon paket ve Elektronik Uçuş Bilgi Sistemi” bulunuyor.

Liberty Pioneers’in üretiminin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor. Firma bu araçtan yalnızca 90 tane üretecek.