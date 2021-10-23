Sinovac Aşısının 3. Doz Bekleme Süresi 3 Aya Düşürüldü

COVID-19 ile mücadele kapsamında bugün yeni bir karar alındı. Sinovac aşısının 3. doz tavsiye kararı süresi 6 aydan 3 aya düşürüldü.

Son iki yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisiyle ilgili her gün yeni bir karar alınıyor. Türkiye’de uygulanmaya başlanan ilk COVID-19 aşısı olan ve şimdiye kadar milyonlarca kişiye uygulanan Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirmiş olduğu COVID-19 aşısı ile ilgili bugün yeni bir karar daha alındı.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar çerçevesinde, iki doz Sinovac aşısı olan kişiler; üçüncü dozun uygulanması için altı ay bekleyip sonrasına randevu almak zorundalardı. Ancak yeni alınan karara göre iki doz Sinovac aşısı olanlar bundan sonra 3. dozu olmak için 6 değil, tekrar 3 ay bekleyecekler.

Bakan Koca, aşı olmayanlara seslendi

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tekrar tırmanışa geçen COVID-19 vakalarındaki ölümlerin azalmasının tek yolunun aşı olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Fahreddin Koca, aşı karşıtlığı ya da başka sebepler dolayısıyla henüz herhangi bir COVID-19 aşısı olmayan kişilere de, COVID-19 atlatmış olan yakınlarıyla bu konuda konuşmaları tavsiyesinde bulundu.

Twitter üzerinden aşı olmayanlara seslenmeyi amaçlayan Koca, yaptığı açıklamada henüz hiç aşı olmamış ya da devam dozunu vurdurmamış olan kişilere “Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarını yaptırın. “ diyerek COVID-19 ile mücadelede aşıların ne kadar büyük bir rol oynadığına bir kez daha dikkat çekti.

Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada da; COVID-19 kaynaklı ölümlerin %90’ını aşı olmamış bireylerin oluşturduğunu belirtmişti.