Sinovac, Coronavac Aşısıyla İlgili Yeni Bir Açıklama Yaptı

Türkiye'nin de satın alıp uygulamalarına başladığı Sinovac'ın Coronavac aşısı hakkında yeni bir gelişme paylaşıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada aşı dozları arasındaki süre uzadıkça etkinlik oranının arttığı belirtildi.

Türkiye'nin koronavirüs aşısını aldığı biyoteknoloji şirketi Sinovac, aşının etkinlik süresinin uzaması için ikinci dozun kaç gün sonra alınması gerektiğini açıkladı. Şirket, ayrıca süreler ve bu sürelere bağlı etkinlik oranlarına dair de bilgi paylaştı.

BirGün'de yer alan habere göre henüz faz 3 çalışmalarının sonuçlarını açıklamayan Sinovac, geliştirdiği Coronavac aşısında etkinliği artıracak yöntemi paylaştı. Şirket, iki doz arasındaki süre uzadıkça aşının etkinlik oranının arttığını dile getirdi.

Sinovac aşısında dozlar arasındaki süre arttıkça etkinlik de artıyor

Çin merkezli şirket, yaptığı açıklamada Brezilya'daki klinik çalışmalarda aşının ikinci dozunun daha geç uygulanmasının aşının etkinlik düzeyini %20 arttırdığını tespit ettiklerini belirtti. Ayrıca geçen süre ve etkinlik oranıyla ilgili de açıklamalar yapıldı.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dozu 3 hafta sonra alan 1.400 kişide aşının koruma etkisi %70 seviyesine ulaştı. Ülkemizde de Coronavac aşısının ikinci dozu 28 gün sonra uygulanıyor.

Sinovac tarafından geliştirilen Coronvac aşısının etkinlik oranlarının Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da farklı açıklanması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Ancak Türkiye'yle birlikte Brezilya ve Endonezya da aşının acil kullanımına onay vermişti.

Coronavac'a ek olarak Pfizer / BioNTech aşısının da Türkiye'de uygulanması için çalışmalar yürütülüyor. Bu iki aşıya ek olarak Türkiye'de de aşı çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir açıklamada yerli aşının da en geç nisan ayında kullanıma hazır hale geleceğini belirtmişti.