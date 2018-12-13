Sırf Kaliteli Ortamı İçin Çalışmak İsteyeceğiniz 10 Şirket

TeknoKariyer köşemizin yeni yazısında, farklı konularda dünyanın en iyi şirketlerini belirleyen araştırma şirketi Comparably’nin açıkladığı, “2018’in En İyi Kültüre Sahip Şirketleri” listesiyle, sırf aşırı kaliteli bir ortam sunduğu için çalışmak isteyeceğiniz en iyi 10 teknoloji şirketini listeliyoruz.

Bu sefer odaklandığımız konu kazanılan ücretler değil, göze pek de önemli gibi gelmeyen çalışma ortamı. İş dünyası değişiyor ve yeni liderler artık teknoloji şirketleri olmaya başlıyor. Peki en iyi çalışma ortamını hangi şirketler sunuyor, o şirketler çalışanlarının huzuru ve işlerin sürekliliği için hangi “kurumsal kültür” özelliklerine sahipler.

Çalışmanın aynı zamanda yaşamak olduğunu kanıtlayan bu listede yer alan şirketler, Comparably isminde bir araştırma şirketinin 2018 yılı boyunca düzenlediği araştırmayla belirlendiler. Listede 50 şirket vardı, o şirketlerin 29’unu teknoloji devleri oluşturuyordu. Biz de sizin için en iyi 10 teknoloji şirketini ayırdık.

10. Facebook:

Merkez: Menlo Park / Kaliforniya, ABD

Menlo Park / Kaliforniya, ABD Ne yapıyor: Dünyanın en büyük sosyal medya ağları (Facebook, Instagram ve WhatsApp)

Dünyanın en büyük sosyal medya ağları (Facebook, Instagram ve WhatsApp) Çalışanların notu: “Ekip ruhu harika, şirket içi topluluklar mükemmel”

9. Shipt:

Merkez: Birmingham / Alabama, ABD

Birmingham / Alabama, ABD Ne Yapıyor: Marketlerden satın alınan ürünleri, uygulamasını kullanan müşterilerin kapılarına götürüyor.

Marketlerden satın alınan ürünleri, uygulamasını kullanan müşterilerin kapılarına götürüyor. Çalışanların notu: "Cuma günleri öğle molasından sonra vaktimizi ofiste geçiriyor, oradaki nazik ve zeki insanlarla tanışıp iş stresimizi hafifletiyoruz. Çalışanlar olarak olumlu bir kültürün içerisindeyiz, Shipt işini gerçekten iyi biliyor.”

8. Qualtrics:

Genel Merkez: Provo / Utah, ABD

Provo / Utah, ABD Ne yapıyor: Diğer şirketlerin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerden geri bildirimleri toplayıp, ilgili şirketlerin kalite arttırması için yardımcı oluyor.

Diğer şirketlerin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerden geri bildirimleri toplayıp, ilgili şirketlerin kalite arttırması için yardımcı oluyor. Çalışanların notu: “Kültür, elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Buradaki insanlar ve yöneticiler, herkesin kişisel bir yaşamı ve bir ailesi olduğunun farkındalar. Yoğun iş dönemlerinde ailenize ve kendinize ayıracağınız vakitten fedakarlık etmiyorsunuz. Şirket, bunun için iş günlerinde bile size zaman veriyor.”

7. UiPath:

Merkez: New York / New York, ABD

New York / New York, ABD Ne yapıyor: Tekrarlayan rutin görevleri otomatikleştirmek için yazılımlar geliştiriyor

Tekrarlayan rutin görevleri otomatikleştirmek için yazılımlar geliştiriyor Çalışanların notu: "Şirket gerçekten hoş karşılandığınızı hissetmeniz, burada ailenin bir parçası olduğunuzu anlamanız için çaba harcıyor. Sonuç olarak, şirketin başarısında kişisel bir payınız varmış gibi hissediyorsunuz."

6. Blizzard Entertainment:

Merkez: Irvine / Kaliforniya, ABD

Irvine / Kaliforniya, ABD Ne yapıyor: Video oyunları geliştiriyor ve yayınlıyor

Video oyunları geliştiriyor ve yayınlıyor Çalışanların notu: “Temel değerlerimiz ve görevleriniz her karar sürecine katılmanızı sağlıyor. Her bir çalışana, en çok önemsediği şeyin en olduğu soruluyor ve iş yerinde ona göre görev yapması isteniyor. Şirket içerisinde ‘İyi oyna; adil oyna’ sloganı var”

5. Salesforce:

Merkez: San Francisco / Kaliforniya, ABD

San Francisco / Kaliforniya, ABD Ne yapıyor: Diğer şirketler için müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları

Diğer şirketler için müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları Çalışanların notu: “Hayırseverlik, gönüllülük, yardımseverlik mekanizmaları. Öğrenme fırsatları, kodlama eğitimi, hızlı ve çevik düşünerek adım atma standardı var. Şirket içinde farklı ekiplerde çalışma fırsatları sunuluyor.”

4. Intuit:

Merkez: Mountain View / Kaliforniya, ABD

Mountain View / Kaliforniya, ABD Ne yapıyor: Vergi hazırlama ve bordro hizmetleri sunan bir muhasebe yazılımı geliştirir

Vergi hazırlama ve bordro hizmetleri sunan bir muhasebe yazılımı geliştirir Çalışanların notu: “İnsanlar birbirlerine çok iyi yaklaşıyorlar. Başkalarının arkasından konuşulmuyor ya da insanlar yerilmiyorlar. Bu herkes için cesaret verici.”

3. HobSpot:

Merkez: Cambridge / Massachusetts, ABD

Cambridge / Massachusetts, ABD Ne yapıyor: Satış ve pazarlama yazılımları

Satış ve pazarlama yazılımları Çalışanların notu: "Kültürümüz çok açık, insanları yeni fikirler bulmaya davet ediyor. Hepimiz birbirimizden öğrenmek için buradayız ve yeni fırsatları, HEART (Mütevazilik, Empati, Uyumluluk, Kayda Değerlik, Şeffaflık) stratejisiyle kovalıyoruz."

2. T-Mobile:

Merkez: Bellevue / Washington, ABD

Bellevue / Washington, ABD Ne yapıyor: Mobil operatör hizmetleri sunuyor

Mobil operatör hizmetleri sunuyor Çalışanların notu: "Burada insanlar mutlu ve iyimserler. Şirket rengimiz eflatun, bizim için sadece bir renk değil, bir fiil ve bizi farklı kılan şeylerin bir araya gelmiş hali."

1. Google:

Merkez: Mountain View / Kaliforniya, ABD

Mountain View / Kaliforniya, ABD Ne yapıyor: Dünyanın en popüler arama motoru, en çok kullanılan işletim sistemi Android’in sahibi. Aynı zamanda bulut bilişim, donanım, yazılım ve yapay zeka ürünleri yapıyor.

Dünyanın en popüler arama motoru, en çok kullanılan işletim sistemi Android’in sahibi. Aynı zamanda bulut bilişim, donanım, yazılım ve yapay zeka ürünleri yapıyor. Çalışanların notu: “Çalışanlar kendilerini aşırı çabaya zorlamadan üretken olacakları fırsatlara kavuşuyorlar. Tatile çıkmaya bile ihtiyaç duymuyoruz.”

Peki sizin aklınızda, özellikle Türkiye'de yer alan kaliteli çalışma ortamına sahip şirketler var mı? Herkesle yorumlar kısmında paylaşabilirisiniz.

Kaynakça: Business Insider, Comparably