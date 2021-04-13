Siri, Apple'ın Yeni Ürünlerini Ne Zaman Tanıtacağını Açıkladı

Siri, Apple'ın bir sonraki etkinliğinin ne zaman olacağı sorusuna yanıt olarak "20 Nisan" tarihini gösterdi. Apple, Siri'nin bir hafta sonra gerçekleşeceğini söylediği etkinlik için henüz basın davetiyelerini yayınlamamış olsa da gün içinde davetiyelerin gönderilmesiyle etkinliğin resmileşmesi bekleniyor.

ABD’li teknoloji devi Apple, yeni bir ürün lansmanı gerçekleştireceği zaman genellikle birkaç hafta önceden söylentileri başlar ve yaklaşık bir hafta önceden de resmi basın davetiyeleri gönderilir. Mart ayında Apple’ın bir lansman gerçekleştireceğini öne süren söylentilerin boşa çıkmasıyla birlikte bu konuda bir sessizlik hakim olmuştu ki Apple’ın sesli asistanı Siri, bir sonraki Apple etkinliğinin ne zaman olacağını açıkladı.

Sosyal medyadaki pek çok kullanıcının paylaşmış olduğu ekran görüntülerine göre Siri, kendisine “Bir sonraki Apple etkinliği ne zaman?” diye sorulduğunda “Özel etkinlik, 20 Nisan Salı günü Cupertino, Kaliforniya’daki Apple Park’ta. Tüm detayları Apple.com’dan öğrenebilirsiniz” yanıtını veriyor. Siri tarafından verilen tarihin tam bir hafta sonrasını işaret ettiğini düşünürsek Apple’ın resmi lansman davetiyelerini bugün içinde yayınlamasını bekleyebiliriz.

Apple, yeni iPad Pro'yu 20 Nisan'da tanıtabilir

Apple’ın 20 Nisan’da gerçekleştirilecek olası lansmanda ne tanıtacağı, pek çoğumuz için lansmanın tam olarak hangi gün olduğundan daha önemli olabilir. Tahminler, Apple’ın söz konusu etkinlik ile birlikte yepyeni bir iPad Pro ortaya çıkaracağı yönünde. Ayrıca bir süredir konuşulan AirTags’in de 20 Nisan’da kabuğundan çıkma ihtimali bulunuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, yeni bir lansman gerçekleştireceği zaman basın davetiyelerini bir hafta önceden yayınlıyor ve Siri haklıysa, basın davetiyelerinin dağıtılacağı günün bugün olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu davetiyeler yayınlanana kadar 20 Nisan’da gerçekleştirilecek olası etkinlikle ilgili söylentilere şüphe ile yaklaşmakta fayda var.