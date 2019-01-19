Siri, Artık Maç Sonuçlarını da Türkçe Olarak Verecek

Apple'ın akıllı asistan uygulaması Siri, artık sporseverlere Türkçe olarak her türlü bilgiyi aktarabilecek. Maç sonuçlarından, tarihlerine, oyuncu bilgilerinden, gol krallarına kadar her türlü bilgiye artık uygulamadan erişilebilecek.

Apple’ın akıllı asistanı Siri, dünyanın en popüler akıllı asistanlarından biri. 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Siri’ye her ay 10 milyardan fazla soru soruluyor. Verdiği hizmet, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen asistan, artık sporseverlere verdiği Türkçe hizmet ile vazgeçilmezlerden biri olacak.

Siri’ye bundan böyle adeta bir sporsever demek mümkün. Futbolda Türkiye ve dünya ligleri, tenis basketbol ve daha birçok spor dalına ait bilgileri artık Siri yardımıyla hızlı bir şekilde edinebileceksiniz. Sadece skorları değil, aynı zamanda oyuncu ve takım bilgilerini de aktarabilecek olan akıllı asistan, kısacası sporseverlerin yeni gözbebeği olacak.

Sosyal medyada ve arkadaş ortamlarında sık sık girilen “Kim gol kralı?”, “Messi’nin mi daha çok golü var, Ronaldo’nun mu?”, “En çok kırmızı kart gören futbolcu kim?” sohbetlerine artık net bir yanıt sağlayabilecek olan Siri, tabii ki NBA takipçileri içinde hizmetlerini aynı titizlikle sunuyor.