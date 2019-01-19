Siri, Artık Maç Sonuçlarını da Türkçe Olarak Verecek

1 dk okuma süresi
9
3
0
0
0
Apple'ın akıllı asistan uygulaması Siri, artık sporseverlere Türkçe olarak her türlü bilgiyi aktarabilecek. Maç sonuçlarından, tarihlerine, oyuncu bilgilerinden, gol krallarına kadar her türlü bilgiye artık uygulamadan erişilebilecek.

Apple’ın akıllı asistanı Siri, dünyanın en popüler akıllı asistanlarından biri. 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Siri’ye her ay 10 milyardan fazla soru soruluyor. Verdiği hizmet, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen asistan, artık sporseverlere verdiği Türkçe hizmet ile vazgeçilmezlerden biri olacak. 
İLGİLİ HABER

Kaza Yapan Adamın Hayatı Siri Sayesinde Kurtuldu

Siri’ye bundan böyle adeta bir sporsever demek mümkün. Futbolda Türkiye ve dünya ligleri, tenis basketbol ve daha birçok spor dalına ait bilgileri artık Siri yardımıyla hızlı bir şekilde edinebileceksiniz. Sadece skorları değil, aynı zamanda oyuncu ve takım bilgilerini de aktarabilecek olan akıllı asistan, kısacası sporseverlerin yeni gözbebeği olacak. 
İLGİLİ HABER

İsrailli Kadın Apple'ı Mahkemeye Verdi: "Siri Sesimi Çaldı"

Sosyal medyada ve arkadaş ortamlarında sık sık girilen “Kim gol kralı?”, “Messi’nin mi daha çok golü var, Ronaldo’nun mu?”, “En çok kırmızı kart gören futbolcu kim?” sohbetlerine artık net bir yanıt sağlayabilecek olan Siri, tabii ki NBA takipçileri içinde hizmetlerini aynı titizlikle sunuyor. 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.ntvspor.net/futbol/apple-in-siri-si-mac-sonuclarini-da-verecek-turkce-5c41fcd7febaf24894bb7cac?_ref=infinity
Etiketler: apple, siri, türkçe
9
3
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
9
3
0
0
0