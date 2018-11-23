Siri, Donald Trump'ın Yaşını Sorunca Cinsel Organ Gösteriyor

Apple'ın sesli asistanı Siri, bugüne dek görülmüş en ilginç hatalardan birini gerçekleştirdi. Asistan bir süre boyunca Donald Trump'ın yaşını sorduğunuzda, karşınıza bir erkek üreme organı göstermeye devam etti.

Geçtiğimiz dönemlerde de Siri'nin sorulara verdiği cevaplar, farklı nedenlerle gündem yaratmıştı, ancak bu kez durum epey farklı. The Verge'in haberine göre, eğer iPhone'unuzda Donald Trump'ın yaşını sorarsanız Siri, size verdiği doğru bilginin yanı sıra sol tarafta bir de penis fotoğrafı gösteriyor. Normalde o fotoğrafın Donald Trump'un portresi fotoğrafı olması gerekiyor.

Türkçe dilince Siri'nin düzgün sonuç verdiğini, sorunun İngilizce dili için de düzeltildiğini ekleyelim.

Bu hata,muhtemelen birilerinin Wikipedia sayfasını sürekli modifiye etmesinden veya Siri'nin algoritmasında bulunan bir açığın kullanılmasından kaynaklanıyor. Geçmişte de Siri'nin benzer şekilde çuvalladığı anlar olmuştu. Bulgaristan marşını sorduğunuzda Despacito'yu karşınıza çıkarması gibi enteresanlıklara imza attığını görmüştük.

Konuyla ilgili görüşülen Wikipedia editörü, hatanın Siri'den veya Apple'ın algoritmasından değil, Wikipedia'yı manüple eden kötü niyetli kişilerden kaynaklandığını da doğruladı.