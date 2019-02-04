Apple Siri'ye olmadık bir soru soran, 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun başı ABD genelinde fena halde derde girdi.

Indiana'da yaşayan iki çocuk, yaşanan ilginç vaka sonucunda gözaltına alındı. "Bir okula ateş açmak istiyorum" şeklinde Siri'ye bilgi veren bir çocuk, daha sonrasında Valparaiso, Indiana bölgesindeki okulların listesini aldı.

Elbette Apple'ın gizlilik kuralları gereği bu halde çocuğa hiçbir şey olmayacaktı. Buna karşın, çocuk Siri'nin cevaplarını sosyal medya hesaplarında paylaşınca olay bir anda büyüdü. Gönderiyi gören kişiler ABD polisine haber verdi ve ismi açıklanmayan çocuk ve yanındaki arkadaşı kısa süre içerisinde tutuklandı.

Kendisine ve 14 yaşındaki diğer arkadaşına ait silahları paylaşan çocuğun tutukluluk hali halen devam ediyor. ABD'de bu tür vakalar fazlasıyla ciddiye alındığı için olayın incelenmesine devam edilecek.

Her iki çocuk da herhangi birine direkt olarak tehditte bulunmadığını ve gönderinin bir şakadan ibaret olduğunu belirtti.