Intelligent tarafından yapılan araştırmaya göre yöneticilerin %40'ı, Z kuşağını işe hazırlıksız olarak değerlendiriyor.

İnternet ve her yıl daha da hızlı gelişen teknoloji içinde büyüyen Z kuşağı, artık kariyerlerinin ilk adımlarını atmaya başladı. Üniversitelerden mezun oldu, hayatını sürdürmek üzere ilk işlerine başvurma aşamasına geçti.

Z kuşağının büyük çoğunluğu yüksek hevesle iş ararken yeni bir araştırma, aynı hevesin işverenlerde pek de karşılık bulamadığını ortaya koydu. Intelligent tarafından yapılan araştırmaya göre iş dünyasındaki yöneticilerin %40’ı, Z kuşağının iş ortamına “hazırlıksız” olduğunu düşünüyor.

Yöneticilere göre Z kuşağı, iş hayatının en temel özelliklerine sahip değil:

Araştırmada iş dünyasından 1.243 yöneticinin (yaşı 30-60 olan, en az 75 bin dolar gelir elde eden, C-seviye yönetici) Z kuşağı hakkındaki görüşleri alındı. “İş dünyası liderleri, üniversite mezunlarının işgücü için ne kadar hazır olduğuna inanıyor?” tablosunun altında verilen cevaplar, kötü bir manzaraya işaret etti:

Çok hazırlıklı: %20

Hazırlıklı: %33

Emin değil: %7

Hazırlıksız: %27

Çok hazırlıksız: %13

Peki nedir bu temel özellikler?

Yöneticiler, Z kuşağının hangi açılardan hazırlıksız olduğunu da şu başlıklar altında cevapladı:

%70’i iş etiği ve iletişim becerileri,

%51’i haklar ve

%43’ü, teknolojik beceriler açısından Z kuşağını yetersiz görüyor.

Üstelik Z kuşağının işe alımından da kaçılıyor!

“İş dünyası liderleri yeni üniversite mezunlarını işe almaktan ne sıklıkla kaçınıyor?” tablosu altında ise çok daha acı haberler var. İş dünyası, Z kuşağını işe almaktan kaçınıyor:

Her zaman: %20

Çoğu zaman: %27

Bazen: %40

Nadiren: %20

Hiçbir zaman: %6

Üstelik bu araştırmaya katılan yöneticiler, tamamen dev şirketlerin yöneticilerinden oluşmuyor. Ankete dahil edilen her yöneticinin en fazla 10 kişilik iş gücüne sahip şirketlerde çalıştığı belirtiliyor. Yine de tablo, Z kuşağı ve bu kuşağın diğer kuşaklarda bıraktığı izlenimi özetliyor.