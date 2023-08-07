Şirket Yöneticilerinin %40'ı, Z Kuşağının "İş Dünyasına Hazırlıksız Olduğunu" Düşünüyor ve Çalıştırmak İstemiyor

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Intelligent tarafından yapılan araştırmaya göre yöneticilerin %40'ı, Z kuşağını işe hazırlıksız olarak değerlendiriyor.

İnternet ve her yıl daha da hızlı gelişen teknoloji içinde büyüyen Z kuşağı, artık kariyerlerinin ilk adımlarını atmaya başladı. Üniversitelerden mezun oldu, hayatını sürdürmek üzere ilk işlerine başvurma aşamasına geçti.

Z kuşağının büyük çoğunluğu yüksek hevesle iş ararken yeni bir araştırma, aynı hevesin işverenlerde pek de karşılık bulamadığını ortaya koydu. Intelligent tarafından yapılan araştırmaya göre iş dünyasındaki yöneticilerin %40’ı, Z kuşağının iş ortamına “hazırlıksız” olduğunu düşünüyor.

Yöneticilere göre Z kuşağı, iş hayatının en temel özelliklerine sahip değil:

z kuşağı

Araştırmada iş dünyasından 1.243 yöneticinin (yaşı 30-60 olan, en az 75 bin dolar gelir elde eden, C-seviye yönetici) Z kuşağı hakkındaki görüşleri alındı. “İş dünyası liderleri, üniversite mezunlarının işgücü için ne kadar hazır olduğuna inanıyor?” tablosunun altında verilen cevaplar, kötü bir manzaraya işaret etti:

  • Çok hazırlıklı: %20
  • Hazırlıklı: %33
  • Emin değil: %7
  • Hazırlıksız: %27
  • Çok hazırlıksız: %13

Peki nedir bu temel özellikler?

Yöneticiler, Z kuşağının hangi açılardan hazırlıksız olduğunu da şu başlıklar altında cevapladı:

  • %70’i iş etiği ve iletişim becerileri,
  • %51’i haklar ve
  • %43’ü, teknolojik beceriler açısından Z kuşağını yetersiz görüyor.

Üstelik Z kuşağının işe alımından da kaçılıyor!

İş dünyası liderleri yeni üniversite mezunlarını işe almaktan ne sıklıkla kaçınıyor?” tablosu altında ise çok daha acı haberler var. İş dünyası, Z kuşağını işe almaktan kaçınıyor:

  • Her zaman: %20
  • Çoğu zaman: %27
  • Bazen: %40
  • Nadiren: %20
  • Hiçbir zaman: %6

Üstelik bu araştırmaya katılan yöneticiler, tamamen dev şirketlerin yöneticilerinden oluşmuyor. Ankete dahil edilen her yöneticinin en fazla 10 kişilik iş gücüne sahip şirketlerde çalıştığı belirtiliyor. Yine de tablo, Z kuşağı ve bu kuşağın diğer kuşaklarda bıraktığı izlenimi özetliyor.
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Kaynak : https://www.businessinsider.com/managers-avoid-hiring-recent-gen-z-college-graduates-unprepared-survey-2023-8
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