Yaklaşık 4 yıldır üzerindeki sır perdesi aralanamayan ve hakkında onlarca farklı teori ortaya atılan MH370 uçağını konu alan bir mini dizi çekilecek.

Daha önce düşman uçağı sanılarak vurulduğu ve arama kurtarma ekipleri tarafından olayın üstünün örtüldüğü, Google Haritalar'da görüntüsünün kaydedildiği ve Padang sahillerinde yere çakıldığı gibi sürüsüne bereket senaryo ile sık sık gündeme gelen Malezya uçağının dizisi çekiliyor.

Daha önce The Tunnel isimli televizyon şovunun yapımcılığını üstlenen Nora Melhi tarafından çekilecek olan dizi, korku/gerilim türünde olacak. Ghslian Watterlos tarafından kaleme alınan Uçuş MH370: Rotası Değişen Hayatlar (Flight MH370, A Life Rerouted) isimli kitaptan esinlenerek yazılacak olan hikayenin kurgusal bir temelde ilerleyeceği belirtiliyor.

Diziyle ilgili Variety dergisine konuşan yapımcı Melhi şunları söyledi:

"Kanımca, bu trajedi en iyi olarak, soruşturmanın en ince ayrıntılarına ve dolambaçlarına değinmeye fırsat tanıyan, karakterleri derinlemesine araştırma ve onları kolay yoldan olmasa da yeniden seyircinin karşısında var etmeye imkan veren kurgu prizması yoluyla seyirciye aktarmak açıkçası en iyi yol. Bu hikaye şaşırtıcı bir gizemin yanı sıra arka planda evrensel bir insan hikayesi taşıyor."

Eğer planlarda bir değişiklik olmazsa, dizinin 6 bölüm sürmesi düşünülüyor. Dizide gerilim unsurları ön planda tutulurken, kazada yakınlarını kaybedenler, havacılık mühendisleri ve politikacıların süreçle ilgili görüşlerine de yer verilerek belgesel havası da oluşturulacak.