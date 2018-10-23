Sis Farlarını Keyfi Olarak Yakan Sürücülere Para Cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, vatandaşların sorularını yanıtladığı açıklamasında gereksiz olarak sis ve uzağı gösteren farların kullanılmasının yasak olduğunu söyledi.

Son yıllarda trafikte gereksiz sis farkı açılması, sürücüler arasında adeta bir moda haline geldi. Bazı sürücüler kullanıma gerek olmadığı halde sis farları açık gidiyorlar. Maalesef bazıları bu işlemi normalden çok daha güçlü lambalar ile yapıyor. Bu durum, trafikte diğer kişilerin gözünü alarak ciddi bir tehlike potansiyelinin oluşmasına neden oluyor. Gelen şikayetlerin yoğunlaşması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan açıklamalar gecikmedi.

Para Cezaları Kapıda

Açıklamada, "Geceleri, yerleşim birimleri dışında kara yollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmamasının cezası ise 236 TL'dir. Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamanın cezası ise 108 TL olarak uygulanıyor. Kanunun 64/1-b-1 maddesine göre de 'Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılmasının cezası 108 TL'dir. Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamanın cezası da 488 TL'dir." denildi.

Sis Farı Yasağı Neden Var?

Gelen sorular üzerine,"Sis farları, adı üzerinde sisli havalarda görüşü arttırması maksadıyla kullanılmaktadır. Fakat karlı ve yağmurlu havalarda da kullanılmasına izin verilmiştir. Ancak sis, kar veya yağmur yoksa, bu durumda kullanılan sis lambaları, özellikle geceleri karşı istikametten gelen araç sürücülerinin görüşünü etkilemektedir. Sürücünün gözünde yaşanacak bir anlık körlük, onun bir kaza yapmasına, dolayısıyla can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabilir. Aracın orjinalinde olmayan hemen hemen her şey, kanunlar çerçevesinde yasaktır. İstisnaî bazı durumlar olabilir tabii ki. Sis farlarını sarı renkte yapmak, karşı yönden gelen sürücüye daha fazla etki yapacağından yasaktır. Fakat bu yasağın renk ile alakalı bir durumu yoktur. Sis farlarının rengi ne olursa olsun, bahsedilen hava şartları dışında kullanılması yasaktır." denildi.