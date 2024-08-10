Yağmur ve karın yanında sisli havalar da sürücüler için oldukça zorlayıcı olur. Bazı nesneler veya insanlar net bir şekilde görülemeyebilir. Hatta bunun yanında çevrenizdeki nesnelerin hızını algılama şekliniz bile değişim gösterebilir.

Sisli havada hız algısının değişim gösterebileceği, şimdiye dek hiç aklınıza gelmemiş olabilir. Ancak bu konuyu göz önünde bulundurmak hayati öneme sahiptir.

Gelin, sisli havalarda hız algısının nasıl değiştirdiğine bakalım.

Sisli havalarda trafik kazaları, şüphesiz artış gösterir.

Bu sebeple sürücüler, görüş mesafesinin bariz şekilde düştüğünü sisli hava koşullarında hızlarını düşürmeleri gerektiğinin farkındadır. Fakat araştırmalar, sisin çevremizde hareket eden nesnelerin hızlarını gerçekte olduğundan farklı algılamamıza sebep olduğunu göstermekte.

Şöyle ki beynimizde hız algısının oluşmasında en önemli veri kaynaklarından biri, çevremizde bize göre hareketli nesnelerin görüş alanından geçerkenki hareketidir. Bu bir ağaç ya da bina olabilir.

Hareket eden nesnelerin netliğinin azalması, beyinde hatalı bir hız algısı oluşmasına sebep olur. Görüş alanından geçerken bulanık görünen nesneler, net görünen nesnelere göre daha yavaş hareket ediyormuş gibi algılanır.

Ayrıca bilim insanları, sisli havalarda araç kullanırken de benzer bir etkinin ortaya çıktığını öne sürmekte.

Sisli havalarda insanlar genellikle normalde olduğundan daha yavaş araç kullanır. Fakat sis, çevredeki nesnelerin daha zor ve daha bulanık görülmesine sebep olur. Bu da sürücülerin, gerçekte hareket ettiklerinden daha yavaş hareket ettikleri izlenimine kapılmasına yol açabilir.

Sonuç olarak sürücülerin, sisli havalarda hızlarını azalttıklarını düşünseler de esasen yeteri kadar yavaş hareket etmiyor olma ihtimalleri yüksektir. En iyisi sisli havalarda dikkati 2 katına çıkarmaktır.

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