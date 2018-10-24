Sistem Değişikliğine Giden TÜBİTAK'a İş Dünyasından Atamalar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte yönetim kurulu ataması gerçekleşmesi beklenen TÜBİTAK için beklenen görev paylaşımları, dün yayınlanan belgeyle resmi olarak yapıldı.

Mevcut sisteme geçilmeden önce 'TÜBİTAK Bilim Kurulu' olarak adlandırılan bir üst karar organı bulunan TÜBİTAK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi atamasıyla birlikte yönetim kurulu sistemine geçti. Bu dönemden sonra direkt olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak olan TÜBİTAK'ta 3 yıl süre ile görev yapacak üyeleri açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yayınlanan Resmi Belge

Daha önce Bilim Kurulu'nun başkanlığını yürüten Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni dönemde de başkanlık görevine devam edecek. Listede en dikkat çeken isimse Arçelik Üretim ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk oldu. 35 yıldan fazla süredir sanayi alanında çalışmaları bulunan Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, uçak ve yüksek makine mühendisi. Bu bağlamda kurulun hem iş dünyasında hem de yeni dönemdeki inovatif çalışmalarda önemli roller alacak.

Listede iş dünyasından dikkat çeken bir başka isim de Medyasoft Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet İhsan Taşer oluyor. Halen TÜBİMER'in İtiraz Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Taşer, bu güne değin birçok bilişim şirketin üst düzey yöneticilik yaptı.