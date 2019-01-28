Windows 10'un v1809 sürümünde ve Windows Server'da yaşanan bir sorun neticesinde sistem korumalı güvenli mod ile başlatılan UEFI PC'ler, boş başlatma ekranı sorunu ile karşılaşıyor.

Windows Server ve Windows 10’a (v1809) Microsoft Security Baseline uygulayan ve Sistem Korumalı Güvenli Mod’la başlatmak isteyen kurumsal güvenlik yöneticileri, UEFI Windows’u başlatırken boş ekran problemiyle karşılaşabilirler.

Microsoft’ta çalışan Aaron Margosis’e göre bu durum, yukarıda bahsedilen özel şartlardan birini yerine getiren herkesin başına gelebilir.

Öngörülemeyen ve egzotik bir hata olarak adlandırılan bu sorun, karmaşık kombinasyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sorun ayrıca donanımlarının bu özelliği destekleyip desteklememesine bakmaksızın Sistem Korumalı Güvenli Mod’la başlayan bütün Windows’ları etkileme potansiyeline de sahip.

Kısaca özetlememiz gerekirse, sistem yöneticilerinin Microsoft Güvenlik Uyumluluğu Araç Takımı 1.0’ı yüklediği ve Sistem Korumalı Güvenli Modu (ConfigureSystemGuardLaunch) aktif eden herkesin başına gelebilir.

Dahası, sadece Windows 10 Education ve Windows 10 Enterprise sürümleri potansiyel olarak bu yazılım sorunundan etkilenmiş gibi duruyor. Bunun sebebiyse ConfigureSystemGuardLaunch ilkesinin sadece bu iki sürüme eklenmiş, Home, Pro ve Business sürümlerine eklenmemiş olması.

Sistem Korumalı Güvenli Başlatma ayarı “Sanallaştırma Tabanlı Güvenlik” ortamını, desteklenen cihaz konfigürasyonlarındaki cihaz yazılımların neden olabileceği güvenlik açıklarından koruyor.

Microsoft şu an bir sonraki Windows güncellemesinde bu sorunu çözmek için çalışıyor ancak bu güncelleme gelene kadar geçici çözüm olarak “ConfigureSystemGuardLaunch” ilkesini “ayarlanmamış” veya “kapalı” duruma getirmek yeterli olacak.