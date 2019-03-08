Sivas’ta, Nükleer Silahlarda Kullanılan Bir Madde Yakalandı

Sivas’ta durdurulan bir otomobilde, nükleer silah imalatında kullanılan kırmızı cıva maddesinden 10.5 gram ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde yaptıkları çalışmada bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramalarda, Sovyetler Birliği döneminde nötron bombalarını tetiklemekte kullanıldığı iddia edilen kırmızı cıva maddesinden 10.5 gram ele geçirildi.

Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede serbest kaldılar.

Yıllardır varlığı hakkında pek çok bilgi ve söylenti ortada dolaşan bu maddenin tıp ve askeri alanlarda kullanıldığı söyleniyor. Kırmızı cıvanın ilk olarak Almanya’da ele geçirildiği ve içinde, dünyanın en pahalı maddelerinden plütonyumun da olduğu iddia edilen madde hakkında tek iddia bu değil. Rusya’nın yön ve hedef belirlemekte ve radar sinyali kesmekte kullandığı iddia edilen madde, patlayıcı yapımında da kullanıldı.

Bir diğer söylenti de bu maddenin Hitler tarafından icat edilmiş bir gizli silah olduğu ve Almanlar tarafından televizyon tüplerine saklandığıydı.

2009 yılında da Suudi Arabistan’da yaşayan insanlar, 40’lar ve 50’lerden kalma Singer makinelere hücum ettiler. Bu hücumun sebebi ise makinelerde kırmızı cıva saklandığı inancıydı. Kırmızı cıvanın kilosunun 300 bin dolarla 1.8 milyon dolar arasında fiyatlara satıldığı yönünde bir söylenti çıkmıştı.