Sivas'ta Yapılan Drone'lu Denetlemede 5 Kişi Ceza Aldı

Hayatımızın birçok alanında işlevsel olarak kullanılan drone’lar, şimdilerde trafik polislerinin yakın dostu oldu.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde polisler drone’ları kullanmaya başladı. Sivas’ta ise bu noktada yeni bir uygulama kullanılıyor. Drone ile gökyüzünden trafik denetimi yapan polis ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan beş yolcuyu tespit ederek ceza yazdılar.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas-Erzincan karayolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yaşanan olayda, ilk drone denetlemesinde 5 kişi ceza aldı. 20 dakika süreyle gerçekleştirilen denetimde, her bir sürücü 235 TL para cezasına çarptırıldı. Oldukça işe yarar bulunan bu sistem, şehrin diğer önemli noktalarında da kullanılmaya devam edecek.

Konu ile alakalı olarak konuşan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kule, "Uygulamamız drone’lu sistem ile çevirme uygulama buradaki amaç kavşakta kırmızı ihlali yapan araçlar yaklaşık 250-300 metre ilerideki ekiplerimiz tarafından çevrilerek cezai işlem uygulandı. Bu sistem son günlerde birçok ilimizde uygulama başlanıldı. Biz demo çekimlerimizi yapmıştık bu uygulamadan önce ilimizde uygulanabilirliğini gördükten sonra ilk kez uygulamaya çıktık. 20 dakika içerisinde 5 aracın kırmızı ışık ihlali yapmış olduğunu gördük. Buradaki amaç vatandaşımızı yakalayıp cezalandırmaktan ziyade bu denetimlerde her türlü teknolojiden de faydalanarak yaptığımızı göstermektir. İnsanımızda, vatandaşımızda yakalanma algısını arttırmak istiyoruz. İstiyoruz ki herkes kurallara uysun daha güvenli bir trafik içerisinde hareket edelim. Halkımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ceza yazdığımız vatandaşımız teşekkür bile etti. Özellikle bu tür hıza müsait düz yollarda, bölünmüş yollarda ihlaller fazla oluyor. Vatandaşımız da kabul ediyor bu tür uygulamalar memnuniyet getiriyor. Bu sayede birçok kazayı önlemiş oluyoruz" ifadelerinde bulundu.