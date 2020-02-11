Sivas'ta Havaya Saçılan Sıcak Su Buza Dönüştü (Video)

Rusya’nın en soğuk bölgelerinde görmeye alıştığımız sıcak suyun havada buza dönüştüğü görüntüler bu sefer Sivas’ta karşımıza çıktı. Sıcaklığın -21 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta havaya atılan sıcak su anında buza dönüştü

Sivas günlerdir aşırı soğuk havanın etkisi altında. Şehirde sıcaklıklar gece yarısı -21 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın bu denli değişmesi yaşamı zorlaştırsa da eğlenceli görüntülerin de ortaya çıkmasını sağlıyor.

Sivas’ta yaşayan Yunus Yıldız, sıcaklığın -21’lere kadar düştüğünü görerek yıllardır belgesellerde gördüğü bir şeyi denemek istedi. Yıldız, çok soğuk hava koşullarında sıcak suyun havaya saçıldıktan sonra buza buza dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek istedi. Yunus Yıldız tarafından havaya saçılan sıcak su anında buza dönüşerek yere düştü.

Sıcak su denemesini yapan Yıldız, suyun buza dönüştüğü bu işlemi sürekli belgesellerde gördüğünü ve sıcaklık -21 dereceye düşünce denemek istediğini söyledi. Denemesi başarı ile sonuçlanan Yıldız, “Soğuk felaket, durulacak gibi değil” dedi.

Sempatik görüntülerle beraber insanlar aşırı soğuğa karşı önlem almaya çalışıyorlar. Sürücüler araçlarını, camlarının buz tutmaması için battaniye ya da kartonlarla kapatıyor. Belediye ekipleri de şehirde kar temizleme çalışmalarına devam ediyorlar.

-21 derecelik Sivas soğuğunda sıcak suyun buza dönüştüğü anlar