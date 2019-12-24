Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Cezalarına Zam Geldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2020 yılında geçerli olacak cezaları açıkladı. Yapılan açıklamalarda, uçuş güvenliğini tehdit eden hal ve hareketlerin bedelinin, 2020 yılında ne kadar olacağı açıklanmış oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, cezaların tutarını yüzde 22.58 oranında yükseltti.

Yeniden Değerleme Oranı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında tebliğ edildi ve kesinleşti. Yüzde 22.58 olarak belirlenen oran, 2020 yılındaki cezaların, vergilerin ve bunlar gibi çeşitli kalemlerin yüzde 22.58 oranında zamlanması anlamına geliyordu. Şimdi de 2020 yılında geçerli olacak bazı cezaların yeni tutarları açıklandı.

Söz konusu açıklama, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapıldı. Yapılan açıklamalar, uçuş ve yolcu güvenliğine aykırı olan hal ve hareketlerin karşılığı olan cezaların 2020 yılında ne kadar olacağını gösteriyor. Dilerseniz şimdi, uçak yolculuklarında nelerden dolayı ceza kesilebileceğine ve söz konusu cezaların 2020 yılında ne kadar olacağına daha yakından bakalım.

Uçak yolculuklarında zaman zaman istenmedik olaylar yaşanabiliyor. Hatta daha geçtiğimiz günlerde bir yolcu, İstanbul'da bindiği bir uçakta üzerinde bomba olduğundan bahsetmiş, kabin içerisinde sigara içmeye kalkmış ve hem uçağın rötar yapmasına hem de kendisinin göz altına alınmasına neden olmuştu. İşte bu gibi durumlarda kesilen para cezaları, 2020 yılında cep yakacak gibi görünüyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamalar hem uçak içerisindeki uçuş güvenliğini tehlikeye atılan durumları hem de uçak dışından uçuş güvenliğini tehlikeye atan durumları içeriyor.

2020 yılındaki uçak yolculukları ile ilgili para cezaları şu şekilde olacak;

Uçak içerisinde uçuş güvenliğini tehlikeye atacak hal ve hareketlerde bulunulmasının cezası 2.603 TL (uçakta tartışma çıkarılması, baş üstü dolaplarının kapatılmaması, emniyet kemerinin bağlanmaması, uyarılara rağmen yerine oturulmaması ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin kullanılmaya devam edilmesi gibi durumlar)

(uçakta tartışma çıkarılması, baş üstü dolaplarının kapatılmaması, emniyet kemerinin bağlanmaması, uyarılara rağmen yerine oturulmaması ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin kullanılmaya devam edilmesi gibi durumlar) Kontrol noktalarındaki güvenlik görevlilerine mukavemet gösterilmesinin cezası 3.471 TL (güvenlik görevlilerinin arama yapmasının engellenmesi, personelin işini yapılmasının önüne geçilmesi gibi durumlar)

(güvenlik görevlilerinin arama yapmasının engellenmesi, personelin işini yapılmasının önüne geçilmesi gibi durumlar) Uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ve mamülleri kullanmanın cezası 2.603 TL (sigara ve elektronik sigara gibi ürünlerin kullanılması)

(sigara ve elektronik sigara gibi ürünlerin kullanılması) İzinsiz bir şekilde lazer veya havai fişek gösterilerinin yapılması ve bunun uçuş güvenliğini tehdit etmesinin cezası 2.603 TL.

Uçuş güvenliğini tehdit edecek şekilde uçaklara lazer ve benzeri cihazların tutulmasının cezası 17.161 TL olarak belirlenmiş durumda.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayla birlikte 2020 yılında vatandaşlar, uçak yolculuklarında daha dikkatli davranmak durumunda kalacaklar. Aksi takdirde uçak içerisinde kaptan ve kabin görevlilerinden iki kişinin tutacağı bir tutanak, uçak dışarısında ise güvenlik görevlileri tarafından yapılacak gerekli işlemlerle birlikte söz konusu vatandaşlara ceza kesilmiş olacak.