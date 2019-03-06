Derin öğrenme yöntemiyle kendini geliştiren bir yapay zekanın kullanıldığı internet sitesi colourise.sg, siyah beyaz fotoğrafları renklendirerek gerçeğe oldukça yakın görseller üretiyor.

Eski fotoğrafların renkleri zaman içerisinde soluyor. Bazı eski fotoğraflar doğrudan siyah beyaz olarak çekilmiş durumda. O fotoğrafların renklendirilmeleri ise bilgi ve beceri isteyen uzun bir süreç.

Singapur GovTech (Singapur Hükümet Teknoloji Ajansı) mühendislerinin bir hackhaton’da geliştirdiği site olan colourise.sg, yapay zekayı kullanarak resimleri renklendiriyor.

Bu site, daha ziyade eski Singapur fotoğraflarını renklendirmesi için uygun olacak şekilde çalışıyor. Yaptığımız testlerde İzmir/Karşıyaka’nın eski fotoğrafını renklendirmede de, büyük kedinin renklerinde de güzel sonuçlar elde ettik ancak çok yüksek kalitede bir iş elde edemediğimiz de bariz.

Öte yandan, özellikle siyah beyaz portreler söz konusu olduğunda oldukça başarılı. Aşağıda Atatürk’ün siyah beyaz bir portresi var. Renklendirmesi siteden yapıldı.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, eski fotoğrafların güzel renklere kavuşmasını olağanüstü bulduğunu belirtti. Siz de siteyi denemek isterseniz buradan erişebilirisiniz.