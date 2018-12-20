  • Siyah Giyen Adamlar'ın Yeni Filminin Fragmanı Yayınlandı

Thor Kadrosunun Bulunduğu Siyah Giyen Adamlar Filminden Fragman Geldi

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Thor Kadrosunun Bulunduğu Siyah Giyen Adamlar Filminden Fragman Geldi
Geçtiğimiz günlerde set fotoğrafları paylaşılan yeni "Siyah Giyen Adamlar: Uluslararası" filminin ilk fragmanı izleyicilerle buluştu.

Uzun yıllar boyunca başrollerinde Will Smith ve Tommy Lee Jones'u görmeye alışık olduğumuz "Men in Black" serisinin yeni filminde, ajanlarımız değişiyor. Marvel sinema evreninde Thor rolünü oynayan Chris Hemsworth ve Thor Ragnarok filminde Valkyrie rolünü canlandıran Tessa Thompson, yeni filmde Ajan H ve Ajan M rollerini canlandıracaklar.

Film Londra sokaklarında maceralı ve aksiyonlu sahneler içerirken, filmin fragmanında görebileceğiniz üzere "Dünya genişliyor" şeklinde bir ifade yer alıyor. Ajanlarımız, uluslararası bir cinayet gizemini çözmeye çalışırken, aynı zamanda da uzaylılarla mücadele edecekleri tahmin ediliyor. 
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Men in Black: International ismi ile vizyona girecek olan film, 14 Haziran 2019 tarihinde beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Kaynak : https://io9.gizmodo.com/men-in-black-internationals-first-trailer-reveals-an-e-1831228932
Etiketler: chris hemsworth, man in black, siyah giyen adamlar, man in black international
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