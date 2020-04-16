Koronavirüsten korunmak için yaygın bir şekilde kullanılan siyah maskeler hakkında biri uyarı daha geldi. Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, siyah maskelerin korunmak için uygun olmadığını, bu maskelerin cerrahi maskelerin üzerine süs olarak takılabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren bütün Türkiye’de yaygın bir şekilde “nano maske” ismiyle sunulan sentetik kumaştan üretilen maskeler satılmaya başlandı. Yıkanarak yeniden kullanılabildikleri iddia edilen maskeler, oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Siyah maskelere büyük bir talep ortaya çıkması ile beraber uzmanlar, bu maskelere dair üst üste uyarılar dile getirmeye başlamışlardı. Biz de daha önce uzmanların yaptıkları açıklamalardan yola çıkarak “nano maskeler” hakkında bir haber hazırlamıştık.

Siyah maskelerin koruyucu bir etkisi yok

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu da DHA’ya siyah maskeler hakkında bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Pullukçu, yıkanabilir olduğu ve nano teknoloji ile üretildiği iddia edilen bu maskelerin koruyucu olmadığını hatırlattı.

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, maskelerin tam olarak yüze oturması gerektiğini söylerken, siyah maskeler takıldığında burun kısmında boşluk kaldığını söyledi. Pullukçu, “Ayrıca elinizle maske varken nefesinizi kontrol ettiğinizde net sıcak havanın gelmemesi gerekiyor, ama bu maskede sıcak havayı net bir şekilde elinizle hissedebilirsiniz. Bir deneme yapacak olursak da damlacıkların rahatlıkla bu maskeden geçtiğini görürsünüz.” dedi.

Prof. Dr. Pullukçu, saydığı nedenlerden ötürü siyah maskelerin korunmak için uygun olmadığını, bu maskelerin sadece cerrahi maskelerin üstüne süs olarak takılabileceğini söyledi.

N95 ve FFP2 maskelere de dikkat

Siyah maskeler konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, filtreli N95 ve FFP2 maskeler konusunda da uyarılarda da bulundu. Pullukçu, bu maskelerde karbondioksit biriktiğini söyledi. Maskelerde karbondioksit birikmesi, baş dönmesi ve bayılma gibi sonuçları ortaya çıkarabiliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi olan Prof. Dr. Pullukçu, N95 maskelerin dışarıdan partiküllerin gelmesini engelliğini ancak içeriden dışarıya nefesin çıkmasını sağladığını, bu nedenle hastalığın diğer insanlara bulaşabileceğini söyledi.

Evde yapılan maskeler birkaç kat kumaşla yapılmalı

Eve yapılan maskeler konusunda da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, bu maskelerin tek kat kumaştan yapıldığı durumlarda koruyucu olmayacağını, bunun yerine birkaç kat kumaşın maske yapımında kullanılmasının korumak konusunda bir işlevi olacağını söyledi.

Cerrahi maskeler konusunda da uyarılarda bulunan Prof.Dr. Hüsnü Pullukçu, maskelerin burun kısmında muhakkak tel bulunması gerektiğini, bu tel sayesinde maskenin tam olarak yüze oturduğunu söylüyor. Tel bulunmayana maskelerin bir koruyuculuğu kalmadığını söyleyen Prof.Dr.Pullukçu, maskelerin kullanım süresinin ise en fazla 4 saat olduğunu söyledi.