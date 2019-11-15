Siyanür Kelimesinin Google’daki Arama Sonuçları

Türkiye'de siyanüre bağlı intiharlara bir yenisi daha eklendi. Bugün yaşanan üzücü olayın ardından konuşulan konu ise siyanüre çok kolay ulaşılabilmesi ve internet oldu. Peki Google'ın istatistiklerine göre siyanürle ilgili aramalar ne boyutta?

Türkiye, birkaç saat önce aldığı haberle bir kez daha sarsıldı. Sabah saatlerinde İstanbul'da üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde bu ölümlerin de siyanür kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Böylelikle Türkiye, çok kısa bir sürede üçüncü kez siyanür ile intihar vakasına şahit oldu. Bu durum, vatandaşların siyanürle ilgili merakını arttırmış durumda.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, siyanürün aslında ne kadar kolay erişilebilir bir madde olduğundan ve insanların şu sıralar sık sık siyanürle ilgili araştırmalar yaptığından bahsetmiştik. Şimdi ise, yapılan internet aramalarının aslında ne kadar korkunç boyutlara ulaşmış olduğundan bahsedeceğiz. Google'da aranan kelimelerin popülaritesinin istatistiğini gösteren "Google Trends", Türkiye'nin şu sıralar siyanüre kitlendiğini gösteriyor.

Google Trends, dünyanın herhangi bir ülkesindeki internet aramalarını kelimeler bazında incelemenizi sağlıyor. Bu bağlamda Google'ın dünyanın en popüler arama motoru olduğunu kabul edersek, hangi kelimeyi aratırsanız aratın ulaştığınız sonuçlar belirleyicidir. Bu yüzden Google Trends üzerinden alınan veriler ciddi anlamda önem arz etmektedir. Dilerseniz hemen, Google Trends üzerindeki siyanürle ilgili istatistiklere geçelim.

İşte Türkiye'nin siyanür araması yapma popülaritesinin zamanla değişimi

Görmekte olduğunuz bu grafik, Türkiye'nin siyanüre son 12 aydaki ilgisini göstermektedir. Grafiğin minimum değeri 0'dır ve en çok 100'e ulaşabilir. Grafiği incelediğimizde Türkiye'nin son bir yıldır siyanürle genelde ilgilenmediğini görüyoruz. Sadece geçtiğimiz mayıs ve ağustos aylarında ufak bir dalgalanma yaşanmış durumda. Ancak siyanürle ilgili yapılan aramalar, kasım ayının başından itibaren patlama yaşamış durumda.

Kasım ayında yaşanan ilk intiharın üzerinden Türkiye'deki internet kullanıcıları, siyanürle ilgili çok ciddi bir şekilde araştırma yapmaya başladılar. Öyle ki 9 Kasım'a kadar siyanürle ilgili yapılan araştırmalar, bu kelimenin Türkiye'deki Google popülaritesini 87'ye fazlasıyla dik bir açıyla yükseltti. İçerisinde bulunduğumuz hafta ise Türkiye, daha azalan bir eğimle siyanürün arama popülaritesini 100 yaptı. Yani Türkiye, tam anlamıyla siyanüre kitlendi.

Siyanürle ilgili yapılan aramalarda kullanılan bazı kelimeler:

Google Trends, bizlere bir kelimeyle ilgili aramaların nasıl yapıldığını da gösteriyor. İşin aslı sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntü, olayın ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini gözler önüne seriyor.

Google Trends üzerinden alınan bu görüntü, Türkiye'deki internet kullanıcılarının daha çok "siyanür nerden alınır", "izmir siyanür", "siyanür satılan yerler" ve "siyanür sipariş" gibi aramalar yaptığını ortaya koyuyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, arama yapılan kelimelerin karşısında bulunan "Büyük Çıkış" ibaresi. Bu ibare, ilgili aramalardaki popülarite artışının yüzde 5.000 (beş bin) seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Siyanürle ilgili aramaları en çok hangi şehirler yaptı?

Google Trends'in etkili özelliklerinden bir tanesi de kelimelere olan ilgiyi bölgelere ayırabiliyor olması. Yani sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntü, Türkiye'deki hangi şehrin siyanürle ilgili daha çok arama yaptığını göstermektedir. Dilerseniz hemen o istatistiklere geçelim.

Görmekte olduğunuz bu Türkiye haritası, şehirlerimizin siyanürle ilgili aramalarındaki yoğunluğunu gösteriyor. Mavi renk tonunun koyulaşması, o şehirdeki kullanıcıların konuyla ilgili daha çok arama yaptığı anlamına geliyor. Fakat bu noktada değinmemiz gereken husus, Gri renkle gösterilen Tunceli ve Ardahan. Tunceli ve Ardahan'ın bu renkte olmasının sebebi, Google'ın bu şehirlerin internet aramalarıyla ilgili yeterli bilgiyi edinememiş olmasından kaynaklanıyor.

Siyanürle ilgili en çok arama yapan şehir Burdur:

Google Trends'ten edindiğimiz bilgilere göre siyanür aramasının en popüler olduğu şehir Burdur olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre Burdur'daki kullanıcılar, yaptıkları toplam Google aramaları arasında en çok siyanürle ilgili arama yaptılar. Öyle ki Burdur, 0 ile 100 puan arasındaki popülarite grafiğinde 100 puan almış durumda.

Siyanürle ilgili yapılan aramaların oranının bölgedeki toplam aramalara oranla en yüksek olduğu ikinci şehrimiz ise Denizli. Denizli'yi ise Çankırı, Yozgat ve Batman takip ediyor. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul ise siyanürle ilgili aramalarda 47. sırada bulunuyor. Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinden Ankara, listenin 60. sırasında bulunurken İzmir ise 16. sırada yer alıyor.

Listenin en son sırasında ise Kilis bulunuyor. Kilis, yaptığı internet araştırmalarının çok az bir kısmında siyanürle ilgili arama yapıyor. Kilis'in hemen üzerinde ise sırasıyla Bayburt ve Muş bulunuyor.

Google Trends'ten alınan veriler, Türkiye'nin tamamının siyanürle ilgili bazı araştırmalar yaptığını gözler önüne seriyor. İnsanlar, her ne kadar bilgi almak için Google aramaları yapıyor olsalar da karşımıza çıkan rakamların yüksek olması, yetkililerin bu konuda acilen önlem almaları gerektiğini gösteriyor. Çünkü elde edilen verilerin pek çoğu, siyanürle ilgili yapılan aramaların yüzde beş bin kadar arttığını gösteriyor.