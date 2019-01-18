Google Android Tabletleri Desteklemeye Devam Etmeli mi?

Samsung, Lenovo, Asus gibi şirketler Android işletim sistemine sahip tabletlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Google, resmi olarak Android tabletleri destekliyor olsa da tabletler için ayrıcalıklı hiçbir özellik geliştirmiyor.

Tekelleşmenin kötü bir şey olduğunu, rekabeti öldürüp gelişimi durdurduğunu hepimiz biliyoruz. Apple’ın iPad’leri ile tablet piyasasında tekelleşmesini istemeyen Samsung, Huawei, Asus gibi şirketler, yıllar yıllar önce piyasaya sürdükleri tabletler ile tüketicilere uygun bir alternatif oluşturmaya çalıştılar.

Her sektörde olduğu gibi tablet sektöründe de üreticiler, tercih edilen marka olmak için farklı özelliklere sahip tabletler ürettiler. Samsung, S-Pen ile ön plana çıkmaya çalışırken; Asus, bir dizüstü bilgisayar-tablet melezi olan Transformer Pad’i duyurdu. Tüm bu cihazların tek bir ortak noktası bulunuyordu; Android işletim sistemi.

Google, akıllı telefonlarda olduğu gibi tabletlerde de üreticilere destek verdi. Android Honeycomb veya Android 3.0–3.2.6, tabletler için özel olarak Android desteği sunan ilk Android sürümü oldu. Hatta Google da HTC tarafından üretilen Nexus 7 ve Nexus 9 ile kendi tablet modellerini tüketicilere sundu.

Ancak Android tabletler hiçbir zaman için iPad’lere tam olarak bir alternatif olmayı başaramadı. Bunun en büyük nedeni ise Android tabletlerin ‘yenilik’ ya da ‘özellik’ olarak tanımladığı şeylerin tamamının donanım bazlı olmasıydı. Bir başka deyişle Google, Android işletim sistemine tabletler için neredeyse hiç ayrıcalıklı bir özellik eklemiyordu.

Apple, her yeni iOS sürümünde iPad’ler için bazı yeni özellikler duyuruyor. Google ise Android tabletler için uzun süredir ayrıcalıklı bir özellik sunamıyor. Bu nedenle Android tarafından tablet pazarı birazcık ‘çocuk oyuncağı’ haline gelmiş durumda. Samsung, Lenovo gibi şirketler hala güçlü Android tabletler piyasaya sürüyor ancak iPad’lere rakip olabildikleri pek de söylenemez.

Peki bu noktadan sonra ne olabilir? Google, Android tabletlerin karlı bir pazar oluşturmadığını belirterek tabletler için destek vermeyi bitirebilir. Zaten ayrıcalıklı bir özellik sunmadığını düşünürsek desteklemeyi fiili olarak uzun süre önce bıraktığını söyleyebiliriz. Bunun dışında şirket, tablet pazarını yeniden yükseltmeyi hedeflediğini duyurarak yeni Android sürümü ile birlikte tabletlere özel bazı yeni özellikler duyurabilir.