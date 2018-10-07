Sizi Telefon Başına Kilitleyecek 5 Araç Simülasyon Oyunu

Normal bir arabadan kargo uçağına kadar her şeyi kullanırım diyenler için 5 adet simülasyon oyununu topladık.

Savaş Pilotu Simülatörü 3B

İsterseniz bir planör isterseniz de bir savaş uçağı kullanabileceğiniz bu oyun sayesinde saatleriniz de sizinle birlikte uçup gidecek. Standart serbest oyun modunda havacılık becerilerinizi test edebilir ya da pek çok görevden birini alabilirsiniz: Görevler turist taşımadan yangın söndürmeye veya çalıntı uçak takibine kadar çok farklı hedeflere sahip.

Dr. Driving 2

Dr. Driving’in engellerle dolu yolları, lastik yakmaktan paralel parka kadar araç sahibi olmanın eğlenceli ve can sıkıcı tüm yönleriyle herkesin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor. Rastgele parça oluşturma sistemi biraz saçma görünse de kısa, zorlayıcı seviyeleri geçmeye çalışırken kendinizi oyuna kaptırmış olarak bulacaksınız.

Traffic Rider

Kaliteli grafikleri ve çeşitli oyun modlarıyla trafikte olmaktan keyif alacaksınız. Hızlı hareket eden kamyonlar ve otomobillerin arasında makas atarken daha hızlı ve daha güzel motorları kazanmaya çalışacaksınız. Ayrıca saatin nasıl geçtiğini anlamamanız dışında hiçbir tehlikesi de bulunmuyor.

Ultimate Car Driving Simulator

Bu simülasyon oyunu diğerlerine nazaran daha az gerçekçi olsa da size çılgınca araba kullanma fırsatı sunuyor. Oyun içindeki büyük şehire gidip buradaki çok sayıda görevi yerine getirmek için iki moddan birini seçebilirsiniz.

Farming Simulator 18

Traktörün üzerine ilk çıktığınız andan itibaren toprağı işleme ve hasat toplamanın verdiği farklı huzuru hissedeceksiniz. Oyun 20 sayfadan fazla bir kılavuza sahip. Başlarda bu kılavuza sık sık bakmak zorunda kalmak bunaltıcı gelse de bu durum, sevgiyle büyüttüğünüz ilk şeker pancarı hasadını taşımanın vereceği mutluluğu bozmayacaktır.