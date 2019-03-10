Sızıntı: Vivo'nun Yeni Akıllı Telefonu S1 Ortaya Çıktı

Çinli üreticinin yeni serisinin ilk üyesi olması beklenen S1, sızıntılara göre V15'in yenilenmiş versiyonu olarak karşımızda olacak.

Vivo, geçtiğimiz hafta V15 Pro'nun tanıtılmasının ardından bu kez de S1'in sızdırılmasıyla karşı karşıya kaldı. Vivo V15 Pro'nun 15 Mart'ta resmi olarak çıkış yapması beklenirken markanın bir diğer telefonuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Vivo S1 adıyla ortaya çıkartılan bu model, markanın ilk S serisi akıllı telefonu olma özelliğini taşıyacak. S1'in, 6,5 inçlik HD+ IPS LCD ekranla karşımızda olması bekleniyor. Eğer böyle olursa orta seviye bir telefonun ekranından da güzel renkler görebileceğiz.

Vivo'nun başarılı olduğu bir diğer konu da S1 ile birlikte tekrar akıllara geliyor. Vivo S1, tamamen çentiksiz bir tasarıma sahip olacak. İşlemci alanında MediaTek'ten destek alacak olan Vivo, S1 için Helio P70'i tercih etmiş. Buna ek olarak cihazda 6 GB boyutunda RAM olacağı da detaylar arasında yer alıyor.

Bir diğer iddiaya göre, Vivo S1'in kasasının altında 128 GB dahili depolama opsiyonu olacak. Üstelik bu boyutu ekstra bir microSD ile yükseltme imkanı sunulacak. FunTouch 9 arayüzüyle çalışması beklenen S1'in işletim sistemiyse Android Pie 9.0 olacak. Özellikleriyle gayet yeterli görünen telefonun bataryası da tamı tamına 4.000 mAh boyutunda. Cihazın fiyatının ise 297 dolar (1.615 TL) olması bekleniyor.

TENAA'nın raporuna göre Vivo S1, Vivo V15'in yenilenmiş versiyonu olarak planlanıyor. V15'de 32 megapiksellik bir pop-up kamera bulunurken S1'de 24,8 megapiksellik ön kamera donanımıyla karşımızda olacak. S1, 12 megapiksellik ana sensör, 8 megapiksellik ikincil sensör ve 5 megapiksellik üçüncü sensör ile üçlü arka kamera kurulumu sunacak. Vivo V1831A/T model numarasıyla ortaya çıkan ve adının S1 olması beklenen akıllı telefonun Z5 adıyla da piyasada olabileceğini iddia eden kaynaklar mevcut. Fakat çokça kaynak S1 adını desteklediği için bu isimle çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Vivo'nun yeni serisi S hakkında herhangi bir resmi yayın yok ancak olduğunda haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.