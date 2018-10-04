Şizofreni Hastası 2 Kızın Gördüğü Dehşet Verici Varlıklar

Küçük yaşlardan beri şizofreni hastalığıyla cebelleşen Kate ve Sierra, hastalıklarının başından beri gördüğü yüzleri çizdi.

Şizofreni hastaları, yaşadıkları hastalıklarının derecesine göre hayatını bizlerin hiç görmediği varlıklarla ve onların kendilerine söyleyip gösterdikleriyle yaşıyorlar. Bir başkasının gözünden görmek gibi bir imkanımız da olmadığı için, anlattıkları ve yetenekleri ölçüsünde bu varlıkları resmetmeleri ile yetinmek durumundayız.

Çizimlerine ilk göz atacağımız kişi Sierra...

9-13 yaşları arasında hayali arkadaşlara sahip olan Sierra, 14 yaşında ilaç tedavisine başladı.

İlaç tedavisinden sonra hayali arkadaşlarını bir daha görmediğini söyleyen Sierra, gördüğü arkadaşlarını özlediğini söylüyor.

Sierra'nın konuyu aktarış şekli halen bazı şeylerin izlerini taşıdığını gösteriyor...

"En iyi arkadaşlarımla birlikte uyumak gibiydi. Konuşuyorduk, şarkı söylüyorduk, yüzüyorduk, yiyip içiyorduk, keyifli vakit geçiriyorduk."

Sırada bir diğer şizofreni hastası Kate var. Kate şu an 18 yaşında ve 1 yıldır hastalıkla mücadele ediyor.

Kate, resim çizme konusunda daha yetenekli olduğu için kendisinin çizimleri çok daha belirgin ve korkunç...

Kate, “Ne yazık ki insanlara hastalığımı söylediğim anda, onların beni gördükleri biçimde hissetmeye başlıyorum” diyor.

Kendisiyle konuştuğunu söylediği bir böcek şunları söylüyor: "Umarım sigara dumanında boğulursun."

Kate'in çizimlerinden birkaçına daha göz atalım...