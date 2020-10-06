SK Hynix, Dünyanın İlk DDR5 DRAM'ini Duyurdu

SK Hynix, çok daha yüksek veri transfer hızları sunan dünyanın ilk DDR5 DRAM'ini duyurdu. SK Hynix, yeni DRAM'in performans artışına rağmen yüzde 20 kadar güç tasarrufu sunduğunu ifade ediyor.

Güney Koreli yarı iletken üreticisi SK Hynix, dünyanın ilk DDR5 DRAM'ini duyurdu. Şirket, yeni nesil DRAM çözümünün özellikle Büyük Veri (Big Data), Yapay Zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) alanlarında optimize edilmiş yüksek performanslı bir donanım olarak kullanılacağını ifade etti. SK Hynix’in açıklamasına göre yeni DDR5 DRAM, 5.600 Mbps veri transfer hızını zorlayarak önceki nesil DDR4’e kıyasla 1,8 kata varan performans artışı sunuyor. Bu hız, yeni DRAM’in saniyede Full HD çözünürlükte 9 filmi transfer edebileceği anlamına geliyor. 1.1V güce ihtiyaç duyan DDR5 DRAM, yüzde 20 güç tasarrufu sunuyor. Yeni nesil DRAM çözümüne Hata Düzeltme Kodu (ECC) adlı bir özellik ekleyen SK Hynix, bu sayede DDR5 DRAM’in 1 bitlik hataları dahi kendi kendine düzeltebildiğini belirtiyor. Uygulamaların güvenilirliğini 20 kata kadar artırmayı vadeden DDR5 DRAM, 256 GB kapasiteye kadar çıkarılabilme potansiyeline sahip. Veri transfer hızları karşılaştırıldığında DDR4 1.600 ila 3.200 Mbps hız sunarken DDR5 3.200 ila 6.400 Mbps hız sunuyor. DDR4 4 GB ila 16 GB’lık birimler halinde sunulurken DDR5’te tek bir birim 32 GB kapasiteye sahip olabiliyor. SK Hynix, ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri neticesinde DDR5 DRAM’i en kısa sürede yaygınlaştırmak istediğini belirtti.

Kaynak : https://news.skhynix.com/sk-hynix-launches-worlds-first-ddr5-dram/#

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